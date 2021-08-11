حقائق عن الأورام الليفية وطرق العلاج

تعتبر الأورام الليفية الرحمية (الورم العضلي) أكثر الأورام الحميدة شيوعًا عند النساء، كما قال الدكتور مادري روي، طبيب أمراض النساء واستشاري التلقيح الاصطناعي، مضيفًا أنه "تم الإبلاغ عن انتشار الأورام الليفية بـ 37.65 في المائة في سكان الريف و 24 في المائة في سكان الحضر ".

وأضاف الخبير أن مثل هذه الأورام الليفية ليست سرطانية وعادة لا تظهر عليها أعراض في المراحل المبكرة ، ولكن في 30 في المائة من الحالات تسبب المراضة بسبب نزيف الرحم غير الطبيعي (نزيف الحيض الغزير الذي يسبب فقر الدم) وضغط الحوض (أعراض المسالك البولية ، الإمساك والجماع المؤلم). من الناحية السريرية ، تعاني النساء من تكتلات الحوض وآلام الحوض والعقم ومضاعفات الولادة.

يمكن أن تختلف الدرجة التي قد تعاني منها المرأة من هذه الأعراض، قد تؤخر العديد من النساء علاج الورم الليفي إذا شعرن أنهن قادرات على إدارة الأعراض. ولكن كما هو الحال مع جميع الحالات الطبية ، كلما تم علاج الحالة مبكرًا ، كان من المرجح أن يكون العلاج أسهل وأكثر فاعلية ، "قال الخبير لموقع Indianexpress.com .

حقائق مهمة عن الأورام الليفية

* الأورام الليفية تسوء بمرور الوقت. إذا تُركت دون علاج ، يمكن أن تستمر الأورام الليفية في النمو في الرحم ، من حيث الحجم والعدد.

* يزداد النزيف غزارة وقد يصاحبه تقلصات شديدة وفقر دم.

* مع نمو الأورام الليفية ، يمكن أن تنتفخ البطن.

* يمكن أن تضع ضغطًا إضافيًا على المثانة مما يؤدي إلى سلس البول أو كثرة التبول.

* يمكن أن تسبب العقم .

كل هذه الأعراض يمكن أن تؤثر على حياة المرأة بعدة طرق. وقال الدكتور روي إن الأورام الليفية غير المعالجة يمكن أن تسبب مشاكل في العلاقة بسبب الأعراض والآثار السلبية المحتملة على الخصوبة.

العلاجات:

استئصال الرحم

جراحات الأورام الليفية الغازية مثل استئصال الرحم ، والتي تنطوي على استئصال الرحم. قد يتطلب أسابيع من الشفاء.

استئصال الورم العضلي بالمنظار

يحاول استئصال الورم العضلي بالمنظار إزالة الورم الليفي مع الحفاظ على الرحم سليمًا. لا يتطلب راحة طويلة ، ومع ذلك ، لا يزال هذا يتطلب جراحة باضعة. لحسن الحظ ، أدت التطورات التكنولوجية الطبية الحديثة إلى علاجات الأورام الليفية غير الجراحية التي تزيل الأورام الليفية بشكل فعال مع أوقات تعافي أسرع بكثير من العمليات الجراحية التقليدية.

الانصمام الليفي

يعد الانصمام الليفي أحد أكثر علاجات الورم الليفي ابتكارًا للنساء اليوم. يتم إجراء هذا الإجراء طفيف التوغل في بيئة جراحية تحت التخدير الخفيف لتقليل أي إزعاج. “نقوم بتمرير قسطرة موجهة بالموجات فوق الصوتية إلى الشريان الرحمي ونطلق عوامل الصمة لمنع تدفق الدم إلى الأورام الليفية. عندما يُحرم من الدم والأكسجين الأساسي والمغذيات ، يتقلص حجم الأورام الليفية. الرحم يبقى بصحة جيدة. يمضي معظم المرضى الليل للمراقبة ويعودون إلى الأنشطة العادية في غضون خمسة أيام. تتضمن بعض فوائد هذا العلاج أنه لا يلزم سوى شق صغير لإدخال القسطرة. وأوضح الدكتور روي أن التعافي أسرع من العمليات الجراحية بالمنظار ، كما أن التخدير العام ليس ضروريًا.

استئصال الورم العضلي بالمنظار

العلاج في حالة العقم بسبب الورم الليفي

إذا كانت الأورام الليفية تنمو داخل تجويف الرحم ، فإنها تسبب العقم ولكن يمكن إزالتها بأمان عن طريق استئصال الورم العضلي بالمنظار. لذا ، إذا شعرت بأي من هذه الأعراض ، استشر طبيبك اليوم. "يمكن لفحص بسيط بالموجات فوق الصوتية تشخيص الأورام الليفية. ناقش خطة العلاج الفردية الخاصة بك والتي تناسبك بشكل أفضل ، "قال الدكتور روي.