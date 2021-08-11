الداخلية تضبط شبكة لترويج عملة البيتكوين في الدقهلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية .

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (شخصين، مقيمين بمحافظة الدقهلية) بإنشاء شركة غير مشروعة لتعدين العملة الرقمية المشفرة (بيتكوين) بالمخالفة للقانون، والترويج لها من خلال نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة لجذب المواطنين إلى الإستثمار غير المشروع فى هذا النشاط، بالإضافة إلى إدارة شبكة لاسلكية لتوزيع خدمات الإنترنت بدون تصريح بالمخالفة للقانون، ونظراً لخطورة هذه الجرائم على الإقتصاد القومى للبلاد حيث يمكن إستغلالها فى إجراء عمليات غير مشروعة لتبادل وتحويل الأموال للخارج دون سيطرة أو رقابة الجهات المعنية.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الدقهلية تم ضبط أحد المتهمَين، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط ("3" منصات لتعدين العملات الرقمية المشفرة "البيتكوين" تحوى تلك المنصات على عدد كبير من الأجهزة والمعدات اللازمة لإدارة نشاطهما غير المشروع - شبكة كاملة لإعادة توزيع الإنترنت هوائية "بدون ترخيص") .

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش إعترف بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.