البورصة العربية والخليجية اليوم ..تماسك مؤشر دبي وقطر..وارتفاع أبوظبي ومصر والكويت والسعودية

ينشر صدي البلد مؤشرات البورصة العربية والخليجية بجانب البورصة المصرية خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء

بورصة مصر :

ارتفعت بورصة مصر في أخر جلسات الأسبوع على نحو جماعي وسط عمليات بناء مراكز من قبل المستثمرين في الأسهم القيادية الجاذبة للشراء.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق مرتفعا بنحو 0.3% مقتربا من مستويات 11 ألف نقطة التي يغلق دونها المؤشر منذ أكثر من شهرين.

سوق أبوظبي المالي :

ارتفع المؤشر العام بنحو 0.5% في الجلسة الأخيرة من الأسبوع الثاني من أغسطس الحالي محققا مكاسب أسبوعية بنسبة 2.3% ليرتفع للأسبوع الثالث على التوالي ،

وأغلق المؤشر بالقرب من مستويات 7600 نقطة مسجلا إغلاق أسبوعي قياسي جديد

وترجع ارتفاعات المؤشر بالدرجة الأولى إلى صعود سهم العالمية القابضة بنحو 10% خلال الأسبوع والى أعلى مستوياته على الإطلاق بدعم من النتائج المالية للشركة التي أظهرت ارتفاع الأرباح الصافية بأكثر من 200% في النصف الأول من العام الحالي .

سوق دبي المالي :

تماسك المؤشر العام فوق مستويات 2800 نقطة في آخر جلسات الأسبوع بعدما قلص تراجعاته إلى أقل من 0.1% في جلسة الأربعاء و الى نحو 0.2 عن مجمل الأسبوع الثاني من أغسطس ,

وأعلنت شركة إعمار العقارية عن نتائجها المالية بعد إغلاق الجلسة والتي أظهرت ارتفاع أرباحها الصافية بنسبة 17% إلى نحو 900 مليون درهم في الربع الثاني من العام الحالي بسبب وجود أرباح استثنائية خلال الفترة المقابلة من العام الماضي .

بورصة قطر:

تماسك المؤشر العام فوق مستويات 10900 نقطة بنهاية جلسة الأربعاء بعد أن قلص تراجعاته الصباحية ليغلق مرتفعا بنحو 3 نقاط بعد جلستين متتاليتين من التراجع .

وشهدت الجلسة تراجع سهم مجموعة استثمار القابضة بنحو 7% بعد تراجعه بالحد الأقصى في الجلسة السابقة ,

وكانت الشركة قد أعلنت عن تراجع أرباحها بنحو 16% في الربع الثاني من العام الحالي .

بورصة الكويت:

ارتفع المؤشر العام بنحو 0.2% ليرتفع للجلسة الثالثة على التوالي وليغلق فوق مستويات 6600 نقطة للمرة الأولى في تاريخه ,

و أغلق المؤشر الأول بالقرب من مستويات 7200 نقطة كأعلى مستوى له على الإطلاق بعد ارتفاعه بنحو 0.12% في جلسة الأربعاء ،

وتألق سهم أجيليتي خلال الجلسة بعد ارتفاعه بنحو 1.7% وملامسته مستويات 1000 فلس مرة أخرى خلال الشهر الحالي .

السوق السعودي :

ارتفع السوق السعودي في تعاملات الأربعاء مع صعود الأسهم القيادية بقطاع البنوك وأداء استثنائي لشركات البتروكيماويات الكبرى.

وأغلق المؤشر مرتفعا بنحو 0.22% عند مستوى 11325 نقطة وهو مستوى غعلاق لم يعرفه المؤشر منذ الأزمة المالية العالمية.

وتراجع سهم جرير السعودية بعد إعلان الشركة عن تراجع في الأرباح الفصلية في الربع الثاني بفعل انخفاض مبيعات التجزئة في المعارض.

وخلافا لغالبية أسواق الخليج يواصل السوق السعودي عمله في جلسة الغد إذ لا توجد عطلات رسمية بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الهجرية