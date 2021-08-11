في يومها العالمي.. أمراض فيروسة خطيرة تصيب القطط

يمر علينا اليوم العالمي للقطط، الذى سنتاوله فيه أشهر الأمراض الفيروسية التي تصيب القطط، وأسرعها انتشارًا وتسبب نسبة وفيات عالية في حالة اهمال العلاج، أو اكتشاف الإصابة في مرحلة متأخرة، عبر شرح الطبيبة البيطرية “ سمر عبد الحمن” لموقع صدى البلد الاخباري.

تصاب القطط بالعديد من الأمراض الفيروسية وأبرزها:

مرض البانليكوبينيا (طاعون القطط)

مرض البانليكوبينيا، يسمي أيضا بارفو القطط طاعون القطط، حيث أن هناك علاقة بين فيروس بانليكوبينيا وفيروس بارفو الكلاب

ويعتبر البانليكوبينيا طاعون القطط هو مرض شديد العدوي، يحدث بسبب الإصابة بفيروس بارفو القطط Feline Parvo Virus.

وبسحب شرح الطبيبة البيطرية فأن جميع القطط معرضة للإصابة بالفيروس ، وجميع الأعمار أيضا ، ولكن تزداد نسبة الاصابة في القطط الصغير التي لم تحصل علي تطعيماتها ، حيث تكون معظم الإصابة بمرض طاعون القطط في عمر من ٣ الي ٦ شهور ، ويحدث الوفاة بنسبة عالية في حال الإصابة في هذا العمر.

فيما يهاجم فيروس بارفو الخلايا سريعة النمو في الجسم، مثل خلايا نخاع العظام و الأمعاء والأجنة ، ويدمرها



ويعتبر فيروس بانليكوبينا يصيب أفراد الفصيلة القططية بجميع أنواعها ولا ينتقل الي الانسان ابدا ، و تحدث العدوي بفيروس البانليكوبينيا عبر الحيوان المصاب يفرز الفيروس في البول أو البراز أو إفرازات الأنف .



كما تحدث العدوي عن طريق الاحتكاك المباشر بالمصاب أو غير المباشر بالأطباق وطبق الرمل وأيدي صاحبه مع تلك الإفرازات من الحيوان المصاب بالمرض .



ويستمر خروج الفيروس من القطط المصابة لوقت قصير نسبيا إذا ما قورن بأمراض أخري ، القط المصاب يخرج الفيروس في إفرازاته لمده من يوم إلي يومين في أغلب الحالات ، وفي حالات أخري يستمر في قدرته علي العدوي لمدة ٦ أسابيع ، ولكن فيروس بارفو القطط له القدرة علي البقاء حيا في البيئة المحيطة لمدة طويلة تتجاوز العام .

تشخيص مرض البانليكوبينيا !



- التاريخ المرضي والأعراض وسجل التطعيمات .

- تحليل صورة الدم كاملة .

- يهاجم المرض نخاع العظم والعقد الليمفاوية ، مما يسبب نقص شديد في كرات الدم البيضاء والحمراء أيضا.

- اختبار الكشف عن الفيروس في الإسهال يعتبر من الطرق التشخيصية الهامة ، و ان كانت من الممكن أن تعطي نتيجة ايجابية مزيفة في حالة إعطاء القط التطعيم قبل الاختبار بفترة اسبوعين

أعراض بارفو القطط (طاعون القطط)

الأعراض مختلفة من حالة لآخري حسب نوع الخلايا التي يهاجمها الفيروس ، وفي بعض الأحيان تحدث الوفاة بشكل مفاجئ بدون ظهور أي أعراض ماعدا فقدان الشهية للطعام قبل الوفاة بساعات . و قد تتواجد فى هذه الصورة

1 - ضعف عام .

2 - فقدان الشهية للطعام .

3 - ارتفاع درجة الحرارة ( في بعض الحالات تتغير درجة الحرارة بين الارتفاع والهبوط إلي أن تهبط بشكل مفاجئ عن المعدل الطبيعي للجسم قبل الوفاة ) .

4 – القئ

5 - الإسهال الشديد ، يكون أحيانا مصحوبا بدم ( يعتبر من أكثر الأعراض تمييزا للمرض ) .

6 – الجفاف .

7 - إفرازات الأنف .

8 - فقدان الاتزان .

9 - في القطط الحامل

و إذا حدثت الإصابة أثناء الحمل ينتج عنها الإجهاض ، أو ولادة قطط مصابة بتدمير في خلايا المخيخ ( الترنح المخيخي ) وتصبح حركة القطط المولودة غير متزنة و مصحوبة بارتعاش للعضلات .

علاج طاعون القطط (بارفو القطط)

لا يوجد دواء لقتل الفيروس ، العلاج هنا علاج تحفظي ، يعتمد علي دعم الجسم والجهاز المناعي لمقاومة المرض ، وعلاج الأعراض ومنع المضاعفات الناتجة عنها ، وذلك من خلال :

- محاليل الوريد لإصلاح نسبة الجفاف .

- مضادات حيوية لمنع العدوي البكتيرية نتيجة لضعف الشديد

- أدوية للنزيف في حالة وجود دم مع البراز .

- عزل القط المصاب بشكل تام عن القطط السليمة ، وتطهير يدك بعد التعامل مع القط المريض أيضا و تطهير كل الأماكن المحيطة له وهذا لأن الفيروس يتميز بمقاومته العالية للمطهرات .

وتعد فرص العلاج في القطط الصغيرة تحت عمر شهرين تكون محدودة للغاية ، تزيد فرص نجاح العلاج في القطط الكبيرة إذا حصلت علي علاج سليم في وقت مبكر من الإصابة و إذا استمر القط المصاب علي قيد الحياة لمدة ٥ أيام تزيد فرص نجاح العلاج بشكل كبير .

طرق الوقاية من فيروس البانليكوبينيا ؟

- القطط التي أصيبت بالمرض من قبل تكون مناعة ضد الفيروس طوال حياتها .

- القطط الصغيرة بعد الولادة تحصل علي الأجسام المضادة من الأم ، تمنحها حماية ضد المرض لفترة تختلف حسب كمية الأجسام المضادة ، تقريبا من ٦ أسابيع و حتي ٣ شهور.

- الوقاية الفعالة الوحيدة ضد المرض هي التطعيم ضد فيروس بارفو القطط ( متمثل في التطعيم الثلاثي أو الرباعي ) .

- في حالة وجود حالة مصابة بالمنزل يجب عزلها عن القطط السليمة بشكل كامل وعدم استعمال أدواتها ومستلزماتها مع باقي القطط

- نأخذ في الاعتبار أن فيروس بانليكوبينا له القدرة علي الحياة في البيئة لمدة عام .

- تطهير المكان والأدوات بالكلور في حالة وجود حالة مصابة مسبقا ، وان كانت المطهرات فعاليتها محدودة مع البانليكوبينيا .

ووفقاً للطببة البيطرية “ سمر عبد الرحمن” يعتبر فيروس بارفو قوي جدا، ومقاومته للمطهرات عالية للغاية كما ذكرنا مسبقا و لهذا يجب أن نحرص علي إعطاء القطط جرعات التطعيم ضد طاعون القطط التي يوصي بها الطبيب البيطري كاملة.