عبير تروي معاناتها مع زوجها مختطف أطفالها .. فيديو

عرضت الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، تقريرا مصورا عن معاناة سيدة تدعى عبير حرمها زوجها من رؤية أطفالها أبلغهم بأنها توفيت، في حلوان.

ووجهت الأم عبير، نداء لمحاولة إرجاع طفليها، مؤكدة أنها لا تريد أن تعود لزوجها.



وأكدت الأم عبير، أنه لديها طفلا وتريد أن يتربى كل الأطفال مع بعضهم، مشيرة إلى أنها لن تترك أبناءها وما حدث قسوة من الزوج.



وتابعت الأم عبير، أنه :"اخت زوجي قالت لي والله ما هنوريهم لكي تاني ومش هتشوفيهم عشان جبتي لينا الحكومة، وحماتي قالت لي هتشوفيهم وهما عرايس وهتبقي زي الغريب".



