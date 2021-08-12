حملات مكبرة لرفع الإشغالات ومعوقات الحركة المرورية.. غلق وتشميع 11 محلا ومقهى وورشة في الجيزة.. وضبط طن و250 كيلو لحوم ودواجن فاسدة

-غلق وتشميع 11 محلا ومقهى وورشة في الجيزة

-حملات مكبرة لرفع الإشغالات ومعوقات الحركة المرورية

-تشميع ٩ محلات تمارس أنشطة بدون ترخيص

-ضبط طن و250 كيلو لحوم ودواجن فاسدة بـ العمرانية

شنت أجهزة محافظة الجيزة، حملات مكبرة لرفع الإشغالات ومعوقات الحركة المرورية بنطاق الأحياء تنفيذاً لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بعدم السماح بوجود أي إشغالات على الطريق العام للمحال والمنشآت التجارية.



ونفذ حي شمال الجيزة، عددا من الحملات شملت قطاع المنيرة الشرقية وشارع طلعت حرب أسفرت عن غلق وتشميع عدد ٩ محلات تمارس أنشطة بدون ترخيص شملت عدد ٢ مقهى ومخبز أفرنجي ومحل ملابس و ورشة ميكانيكا وعدد ٣مطاعم ومخزن.



وفي حي العمرانية تم تنفيذ حملة إشغالات مكبرة شملت شوارع خاتم المرسلين وفاطمة رشدي و أستوديو الأهرام وتم التحفظ على المضبوطات بمخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها بإشراف محمد نور الدين رئيس حى العمرانية.



كما قام حى بولاق الدكرور بغلق وتشميع عدد 2 مقهى بشارع المصرف لتقديم الشيشة للمواطنين مع مصادرة حالات الإشغال التابعة لهم بمتابعة عبد الله نور رئيس حي بولاق.



وقام حي الطالبية بتنفيذ حملة إشغالات بالقطاع الشمالي وتمشيط شارع العريش وذلك بمتابعة من أشرف تامر رئيس حي الطالبية.



وشن حي الدقي حمله علي المقاهي والمحال بشوارع سليمان جوهر والدقي وشارع التحرير ومنطقه كوبري الخشب أسفرت عن رفع إشغالات مخبز وحلواني وتحرير محضر بمسطح الإشغال كما تم رفع إشغالات المحلات والكافيهات المخالفة بمتابعة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.



وقام حي جنوب الجيزة بشن حملات بشوارع المحطة و أحمد ماهر وميدان الجيزة ومتفرعاته أسفرت عن رفع ٥٠ حالة إشغال بمتابعه من طه عبد الصادق رئيس حي جنوب.

كما كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية، برقابة الأسواق وضبط عمليات التلاعب بالأسعار ومنع تداول سلع منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمى، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.



نفذت أجهزة المحافظة، ممثلة فى حي العمرانية وبالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى وشرطة المرافق حملة مكبرة بنطاق حى العمرانية.

وتمكنت الحملة من ضبط طن من مجزآت الدواجن بالإضافة إلى 250 كجم مصنعات مفروم لحوم وكبده لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.



وعلى الفور تم التحفظ على المضبوطات لمنع تداولها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.