السعودية.. "أرامكو" تعلن أسعار الوقود الجديدة داخل المملكة

أعلنت شركة أرامكو عملاق النفط السعودي، أسعار البنزين المحدثة وفق المراجعة الدورية الشهرية التي يبدأ العمل بها من اليوم الموافق 11 أغسطس 2021 ، داخل المملكة العربية السعودية.

وأوضحت شركة أرامكو السعودية ، أن أسعار الوقود داخل السوق السعودي ، تم تثبيتها مثل الشهر الماضي ، كما نشرت أسعار الوقود ، والتي تأتى ، بـ 2.18 ريال لكل لتر بدون تغيير للبنزين 91 ، و 2.33 ريال لكل لتر بدون تغيير بنزين 95 ، و 0.52 ريال لكل لتر بدون تغيير للديزل .

وكانت قد وضعت شركة أرامكو السعودية حد أقصى لأسعار الوقود بحيث لا يزيد بنزين 91 عن 2.18 ريال لكل لتر ولا يزيد بنزين 95 عن 2.33 ريال لكل لتر، وتتحمل الدولة أي زيادة عن ذلك.

ويعدُّ هذا التطبيق الرسمي لنظام المراجعة الدورية الشهري بدلاً من الربع سنوي، بحيث يتم التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي مع التطبيق في صباح اليوم الحادي العشر.

مع العلم أن أسعار البنزين الجديدة تشمل ضريبة القيمة المضافة 15%، مع استمرارها حتى الإعلان عن تحديثها في 10 سبتمبر 2021.

وكانت قد أعلنت شركة أرامكو، عن زيادة أرباحها إلى 95.5 مليار ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2021، وهي تشكل 4 أضعاف ما جنته في نفس الفترة من العام الماضي .

وأوضح بيان أرامكو أن تضاعف الأرباح كان بزيادة نسبتها 288% مقارنة بالربع الثاني من عام 2020 بمبلغ 24.6 مليار ريال سعودي ، وأعلنت الشركة توزيعها أرباح قدرها 70.3 مليار ريال سعودي .

وبلغ صافي دخل أرامكو عن النصف الأول من العام الحالي 176.9 مليار ريال سعودي (47.2 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 103% عن الفترة نفسها من عام 2020.