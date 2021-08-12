استدعاء 244 سيارة أودي داخل السعودية .. تعرف على السبب

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية يوم الاثنين الماضي عبر حسابها في تويتر، عن استداء 244 سيارة أودي “A6 ، A8 ، Q5 ، Q7،A4 ، A5” موديلات 2020 و2021 .

وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية ، ان هذا الاستدعاء الخاص بسيارات أودى ، يأتي لوجود خلل في صواميل تثبيت المحور الخلفي قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على السيارة مما يزيد من خطر وقوع حـادث.

ودعت الوزارة مالكي هذه النوع من السيارات إلى التواصل مع شركة ساماكو ، مشيرة إلى ضرورة التأكد أولًا من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال موقع Recalls.sa ، و التواصل مع الشركة، داعية أصحاب السيارات المذكورة للتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.

وكانت قد أعلنت وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية يوليو الماضي عبر حسابها في تويتر ، عن استدعاء عدد من الطرازات المختلفة للعلامة التجارية هوندا ، والتي تضم ACCORD ، CIVIC HR-V ، PILOT ، CR-V ، CITY ، ODYSSEY موديل من عام 2019 وحتى عام 2020.

وأوضحت الوزارة أن عدد السيارات الخاصة بالعلامة التجارية هوندا ، التى سيتم استدعائها يبلغون 5,256 مركبة .

اما عن الاستدعاء ، فقالت الوزارة ان السبب هو خلل في مضخة الوقود قد يؤدي إلى توقف المحرك عن العمل أثناء القيادة مما يزيد من خطر وقوع حادث.

وخلال شهر يوليه العام الماضي أيضا أعلنت وزارة التجارة والاستثمار ، أعلنت على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنها استدعت 541 سيارة هوندا أوديسي موديلات 2018-2019 وذلك لوجود خلل في منفذ الطاقة المخصص لمقاعد الصف الثالث قد يؤدي إلى حدوث إلتماس كهربائي مما يزيد من احتمالية نشوب حريق.