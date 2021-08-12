ارتفاع ضحايا سقوط تروسيكل بالبحر اليوسفي إلى 7 أشخاص بأبوقرقاص جنوب المنيا

ارتفع عدد ضحايا سقوط تروسيكل بالبحر اليوسفي بأبوقرقاص جنوب المنيا والذي كان يستقله عدد من الأشخاص إلى 7 أشخاص مصرعهم غرقا، أمام قرية كفر لبس التابعة لمركز أبوقرقاص في جنوب المنيا فيما نجا 6 أشخاص آخرين من الغرق تم نقل الجثث للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب تروسيكل كان يستقله عددً من المواطنين، داخل المجرى المائي لترعة البحر اليوسفي، أمام قرية كفر لبس.

انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري ورجال المباحث الجنائية، إلى مكان الحادث وخلال سيره انقلب داخل المجرى المائي لترعة البحر اليوسفي مما أسفر عن غرق 7 أشخاص داخل المجري المائي للترعة.

وقال مسؤول بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، إنه فور وقوع الحادث انتقل فريق من الوحدة المحلية، وتبين أن 6 أشخاص تمكنوا من الخروج من الترعة دون حدوث أية إصابات بهم، وتم انتشال الجثث وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى العام، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق والتصرف، وتجري إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا تحرياتها الأولية لمعرفة أسباب وتفاصيل وقوع الحادث.