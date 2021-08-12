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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. لحظة تحطم مروحية وسقوط ضحاياها في الماء

مروحية
مروحية

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل تحطم مروحية على متنها 16 شخصا في أقصى الشرق الروسي.


ووفقا للتقرير فقد تحطمت مروحية على متنها 16 شخصا بينهم 13 سائحا اليوم  الخميس في شبه جزيرة كامشاتكا في أقصى الشرق الروسي، وفق ما أفاد بيان للحكومة المحلية في المنطقة.


وأضاف البيان أن المروحية سقطت في بحيرة كوريل في محمية كرونوتسكي الطبيعية، حيث تم الإعلان عن إنقاذ تسعة منهم حتى الآن.

وقال البيان إن مروحية "مي-8" سقطت في بحيرة كوريل في محمية كرونوتسكي الطبيعية، وقد هرع نحو 40 من رجال الإنقاذ والغطاسين إلى موقع الحادث. 

وأضاف البيان أنه بحسب المعلومات الأولية كان على متن المروحية "ثلاثة من طاقمها و13 راكبا" جميعهم من السياح.

وأفاد مصدر في وزارة الصحة المحلية أنه تم إنقاذ تسعة أشخاص.

وقال المصدر لوكالة أنترفاكس الروسية للأنباء "تم العثور على تسعة أشخاص وجميعهم أحياء"، مضيفا أن أعمال البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة. ولا يزال مصير الركاب السبعة الباقين مجهولا.

وقالت لجنة التحقيق الروسية التي تعنى بالحوادث الجوية إنه تم فتح تحقيق في انتهاك قواعد السلامة الجوية.

وكانت المروحية التابعة لشركة فيتياز-ايرو تنقل السياح إلى خودوتكا، وهو بركان قرب مدينة بتروبافلوفسك-كامشاتسكي.

وكامشاتكا منطقة شاسعة يسكنها القليل من الناس لكنها تعد وجهة سياحية هامة بسبب البراكين الموجودة فيها ومناظرها الطبيعية الجميلة

وأكدت وزارة الطوارئ الروسية، أن المروحية من طراز مي-8 وكان على متنها 13 سائحا إلى جانب 3 من أفراد الطاقم.

وأشارت إلى أنه جارٍ تجهيز طائرة هليكوبتر من طراز "مي-8" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية مع رجال إنقاذ للوصول لمكان الحادث.

وكشفت الوزارة أن موظفي محمية كرونوتسكي الطبيعية توجهوا بسرعة بواسطة القوارب لإنقاذ ركاب المروحية، وفقًا لوكالة "سبوتنك" الروسية.

وأكدت الوزارة أن 8 أشخاص على الأقل، من بين الـ 16 المتواجدين على متن المروحية نجوا من حادث التحطم.

 

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