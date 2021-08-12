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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قصر تاريخى يلقب برمز الفن التشكيلى فى مصر .. شاهد

قصر عائشة فهمى
قصر عائشة فهمى

قال ايهاب اللبان ، مدير مجمع الفنون ب قصر عائشة فهمى ، إن القصر له دور ثقافى وتاريخى كبير وذلك منذ عام 1986 وقام بانتاج اهم المعارض الدولية والمحلية


وأضاف " اللبان "  خلال تقرير خاص اذاعه برنامج  8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc  ، أن قصر عائشة فهمى هو الرمز للفن التشكيلى فى مصر ومعظم الفنانين بدأوا رحلتهم الفنية من هذا الموقع التاريخى الفنى بهذا القصر .


وأشار إلى أن غرف قصر عائشة فهمى يتميز بوجود لوحات فنية ن الحرير والكتان بالاضافة لتواجد زخارف أوروبية على جوانب الحوائط اما فى الدور الأعلى على اليسار تجد الغرفة اليابانية والتى أهداها السفير اليابانى لعائشة فهمى عندما زارها فى القصر .


يذكر ان قصر عائشة فهمى بالزمالك، رمز لفن العمارة على الطراز الكلاسيكي، والذى بناه المهندس الإيطالي أنطونيو لاشاك، الذى برع فى إخراجه، كتحفة جمالية.

عائشة فمهي اسم خلده قصرها، حيث إنها كريمة على باشا فهمي كبير ياوران الملك فؤاد الأول، وزوجة الفنان الكبير يوسف وهبي.

تزين غرف قصر عائشة فهمي، لوحات الكتان والحرير، والزخارف على جنابات الحوائط بالتطريز الأوروبي، لتصحبك إلى عصر الملكية، وعبق الرفاهية وفن العمارة الملكية.

حين تدخل إلى بوابات القصر، يستقبلك ثلاث طوابق شامخين على ضفاف النيل، يزين طابقها الأول تمثال المفكر، بالإضافة إلى العديد من اللوحات الفنية، أبرزها لوحتى القيثارة والأطفال، ولوحة لتمثال ممنون وأخرى حربية التى يجسدان روعة الفن بالإضافة إلى قرابة 6 غرف تزين جدرانها الكتان.

ويتميز الطابق الثاني من القصر بالغرفة اليابانية المطرزة بـ النقوش والصور اليابانية ، وهى مهداة من سفير اليابان حين ذاك الوقت، كما ستستمتع خلال تواجدك بمشاهدة تمثالين مطعمين باللون الذهبي، ولا تنسي أن تشاهد غرفة الملابس التى تدل على عصر الملكية
 

 

 

عائشة فهمى قصر عائشة فهمى آثار غرف القصر

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