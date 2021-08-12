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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الـ 46 عالميا.. منتخب مصر يحافظ على مركزه في تصنيف الفيفا

حسام البدري المدير
حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر

حافظ منتخب مصر، على مركزه  في التصنيف الشهري، للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وتواجد منتخب مصر في المركز الـ 46، في التصنيف العالمي الشهري، للاتحاد الدولي لكرة القدم، برصيد ( 1433 نقطة)، والسادس إفريقيا بعد السنغال وتونس والجزائر والمغرب ونيجيريا.

منتخب بلجيكا تواجد في صدارة الترتيب العالمي للمنتخبات، بينما يحل منتخب البرازيل ثانيا، وفرنسا ثالثا، وإنجلترا رابعا، وإيطاليا خامسا، ومنتخب الأرجنتين سادسا.

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وشهد التصنيف الشهري للفيفا، تقدم كبير لمنتخب قطر، والذي جاء في المركز الـ 42 عالميا.

 

بعد فرمان البدري .. موعد انضمام المحترفين لمعسكر منتخب مصر
 

في سياق آخر، استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري على موعد انضمام اللاعبين المحترفين لمعسكر الفراعنة استعدادا لخوض مواجهتي أنجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم 2022.

وقرر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر،  انطلاق معسكر الفراعنة يوم 28 أغسطس الجارى استعدادا لمواجهتى انجولا والجابون فى بداية مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 .

واستقر حسام البدرى على تجميع اللاعبين المحليين يوم 28 أغسطس فى معسكر الفراعنة قبل انضمام المحترفين بالخارج يوم 30 من نفس الشهر وهو موعد بداية الاجندة الدولية.

ويسعى حسام البدري إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن خلال معسكر منتخب مصر المقبل فى ظل الرغبة إلى تحقيق الفوز فى مباراتى أنجولا والجابون والسير بخطى ثابتة نحو النتائج الجيدة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وفى هذا السياق ، طالب الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، مسئولى اتحاد الكرة بضرورة توفير طائرة خاصة لتقل بعثة الفراعنة المتوجهة لمواجهة الجابون سبتمبر المقبل فى الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

 

 

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