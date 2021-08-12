عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سارع بالشراء.. رئيس شعبة الذهب يكشف حقيقة انخفاض الأسعار

صدى البلد

أعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم الخميس، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، يتراوح بين 878 و880 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، ما بين 768 و770 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا، ما بين 658 جنيها و660 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب ما بين 6144 و6160 جنيها .

في البداية، قال عادل راضي رئيس شعبة الذهب للغرفة التجارية بالجيزة، إن الذهب سيعود لسعره العادل وهو 750 جنيها للجرام عيار 21 بعد أن بدأ البترول في الصعود مرة أخرى، وعندما يعاود البترول الارتفاع يبدأ الذهب في الانخفاض.
وأضاف عادل راضي أن سعر أوقية الذهب اليوم وصل إلى 1732 جنيها، ليصل جرام الذهب عيار 21 إلى 760 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 18 هو 651 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 24 هو 868.5 جنيه، مشيرا إلى أنه من المتوقع الاستمرار في الانخفاض خلال الفترة القادمة وعودة انتعاش سوق الذهب مرة أخرى خلال الفترة القادمة.
وأوضح عادل راضي أن حركة البيع والشراء ضعيفة جدا الفترة الحالية بسبب امتحانات الثانوية العامة، التي تم الانتهاء منها منذ أيام قليلة، بالإضافة إلى أن الفترة التي تأتي بعد عيد الأضحى يكون بها ركود في سوق الذهب بسبب اتجاه الأسر في العيد لشراء الأضاحي.

وأشار راضي إلى أنه تم تخفيف أوزان أطقم الذهب منذ عام 2001، لأن الأطقم كانت تتراوح أوزانها من 110 إلى 150 جراما، ومع ارتفاع أسعار الذهب تم تخفيف الأطقم لتبدأ من 25 جراما لتصل إلى 50 جراما كحد أقصى لتناسب المقبلين على الزواج خلال الفترة الحالية.

الذهب اليوم الذهب اسعار الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 24 الجنيه الذهب عيار 21 عيار 18 عيار 24

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. بلاغ ضدها.. تصريحات مثيرة لعارضة الأزياء سلمى الشيمي

سارع بالشراء.. رئيس شعبة الذهب يكشف حقيقة انخفاض الأسعار

انتظرونا السبت.. مدرب الإسماعيلى لـ صدى البلد: الحديث عن "تفويت" المباراة لـ الزمالك عيب

التعليم: مد فترة التقديم للالتحاق بـ مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية حتى 19 أغسطس

السفير البريطاني: الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة أقوى من أي وقت مضى

الرئيس اللبناني: رفع الدعم عن المحروقات له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"الصحة" تعلن موعد وصول شحنة جديدة من لقاح أسترازينيكا

عمر ربيع ياسين يعلن انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز

رعب في برج الجمالية.. ما السر وراء وضع سور على برج الاتصالات؟

سلخانة تعذيب على يد زوج.. حلق شعر زوجته بالمطواة وأجبر أبناءه على التسول

صدمة للزمالك| عرض مُغرٍ من الدحيل لضم بن شرقي على طريقة ساسي

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. الإعلان عن الأوائل خلال ساعات

حال خسارة الدوري .. شوبير يكشف صدام مرتقب بين الأهلى واتحاد الكرة

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

شاهد.. النيران تأكل غابات الجزائر.. ما الذي يحدث في بلد المليون شهيد؟

طريقة عمل شوربة خضار بالفراخ .. 6 وصفات مختلفة أبرزها بالشعرية

فيديو

فيديوجراف.. يسبب نزيفًا بالجسد .. ظهور فيروس ماربورج في غينيا

عمرو دياب يرقص فى حفل زفاف نيللى كريم.. فيديو

فيديو جراف| التوك توك كلمة السر.. العثور على جثة طفل مذبوحا

اختفاء الجمال الثلاثة عن أعين المشركين .. معجزات في هجرة النبي

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: التدليل المفسد 

آية السيد تكتب: لماذا تبكى النساء كثيراً؟

عبد المعطى أحمد يكتب: «كورونا» والحق فى دعاوى ضد مرتكبيها!

المستشار محمد البياع يكتب: الأعمال والقانون

نهى حمدى تكتب: من البكينى إلى البوركينى

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

اﻟﻤﺰﻳﺪ