سارع بالشراء.. رئيس شعبة الذهب يكشف حقيقة انخفاض الأسعار

أعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم الخميس، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، يتراوح بين 878 و880 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، ما بين 768 و770 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا، ما بين 658 جنيها و660 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب ما بين 6144 و6160 جنيها .

في البداية، قال عادل راضي رئيس شعبة الذهب للغرفة التجارية بالجيزة، إن الذهب سيعود لسعره العادل وهو 750 جنيها للجرام عيار 21 بعد أن بدأ البترول في الصعود مرة أخرى، وعندما يعاود البترول الارتفاع يبدأ الذهب في الانخفاض.

وأضاف عادل راضي أن سعر أوقية الذهب اليوم وصل إلى 1732 جنيها، ليصل جرام الذهب عيار 21 إلى 760 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 18 هو 651 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 24 هو 868.5 جنيه، مشيرا إلى أنه من المتوقع الاستمرار في الانخفاض خلال الفترة القادمة وعودة انتعاش سوق الذهب مرة أخرى خلال الفترة القادمة.

وأوضح عادل راضي أن حركة البيع والشراء ضعيفة جدا الفترة الحالية بسبب امتحانات الثانوية العامة، التي تم الانتهاء منها منذ أيام قليلة، بالإضافة إلى أن الفترة التي تأتي بعد عيد الأضحى يكون بها ركود في سوق الذهب بسبب اتجاه الأسر في العيد لشراء الأضاحي.

وأشار راضي إلى أنه تم تخفيف أوزان أطقم الذهب منذ عام 2001، لأن الأطقم كانت تتراوح أوزانها من 110 إلى 150 جراما، ومع ارتفاع أسعار الذهب تم تخفيف الأطقم لتبدأ من 25 جراما لتصل إلى 50 جراما كحد أقصى لتناسب المقبلين على الزواج خلال الفترة الحالية.