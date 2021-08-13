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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الجامعات تواصل استقبال الطلاب باختبارات القدرات.. 107 آلاف طالب سجلوا.. ومد فترة التسجيل أمر محتمل

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات

التعليم العالي: يمكن للطالب تأجيل امتحان القدرات في هذه الحالة 
التعليم العالي: مد فترة التسجيل باختبارات القدرات أمر محتمل


تواصل الجامعات استقبال الطلاب بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات،  بينما يتوافد الآلاف من الطلاب على التسجيل واجتياز الاختبارات .


ومن جانبه قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يمكن للطالب أن يؤجل خلال الفترة المسموح بها اجتياز الاختبارات وذلك في حالة أن كان الطالب مريض أو الاشتباه فى الإصابة بفيروس كورونا.

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تنسيق الجامعات 2021.. التعليم العالي: مد فترة التسجيل باختبارات القدرات أمر محتمل

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تنسيق الجامعات 2021.. التعليم العالي: يمكن للطالب تأجيل امتحان القدرات في هذه الحالة

وأضاف المصدر لموقع "صدى البلد " أنه لا يمكن أن يعيد الاختبار مرة أخرى في حالة الرسوب التسجيل لأداء اختبارات القدرات في كليتين  وهم تخصص واحد.

 

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي أن الوزارة تتيح فرصة للطلاب بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة للتسجيل بخوض اختبارات القدرات واجتيازها، مشيرا إلى أنه من المحتمل مد فترة التسجيل بعد الموعد المحدد أن ينتهي به التسجيل وهو 19 أغسطس.

وأضاف "المصدر" أن المدة المحددة من 8 أغسطس لـ 19 أغسطس تتيح للطلاب بعض الوقت للاستعداد للامتحان حيث يمكن للطالب التسجيل في بداية فترة التقديم أو منتصف الفترة أو آخرها .

 

وكان قد أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الخميس، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 107 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني  www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعى الجديد 2021– 2022.

وأضاف رئيس قطاع التعليم بالوزارة إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 19/8/2021، مشيراً إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن اختبارات القدرات بكافة الجامعات تسير بشكل مُنتظم بمتابعة من رؤساء الجامعات وإشراف مباشر من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وحضور قيادات الكليات من العمداء ووكلاء الكليات ومشاركة أعضاء هيئة التدريس، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز الطالب لاختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2021/2022، تشمل كليات الإعلام، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها، بنى سويف)، والفنون الجميلة بقسمي (الفنون والعمارة )، وكليتي التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بجامعة المنيا، وشعبتي (التربية الفنية والتربية الموسيقية، وشعبة المسرح التربوى) بكليات التربية النوعية بجامعة المنصورة وفرعيها "ميت غمر، منية النصر"، وشعبتي (التربية الفنية، والتربية الموسيقية) بكليتي التربية جامعتى قناة السويس والسويس، بالإضافة إلى كليات التربية الرياضية، والكليات التابعة للجامعات التكنولوجية الجديدة وهى: (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف، وكذلك كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض وكليات السياحة والفنادق.

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تنسيق الجامعات 2021.. التعليم العالي: يمكن للطالب تأجيل امتحان القدرات في هذه الحالة

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