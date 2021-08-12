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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأهالي يعثرون على جثة مجهولة على الطريق الصحراوي الغربي ببني سويف

صدى البلد

عثر أهالي إحدى القرى بمحافظة بني سويف، اليوم الخميس، على جثة "مجهولة الهوية" داخل أرض زراعية بالقرية الواقعة على الطريق الصحراوي الغربي نطاق مركز سمسطا، ونقلتها سيارة إسعاف إلى مستشفى سمسطا المركزي.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثة داخل أرض زراعية بالقرية الواقعة على الطريق الصحراوي الغربي نطاق مركز شرطة سمسطا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة "مجهولة الهوية" وتشير التحريات الأولية إلى وجود شبهة جنائية بالواقعة، وجرى نقل الجثة بسيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، إلى مستشفى سمسطا المركزي.

وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، وجارٍ إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بالواقعة، وتكثف المباحث الجنائية بمديرية أمن بني سويف، بإشراف اللواء أسامة جمعة مدير المباحث، جهودها لكشف غموض الواقعة.

بني سويف الطريق الصحراوي الغربي وزير الداخلية محافظة بني سويف جثة مجهولة النيابة العامة سمسطا

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