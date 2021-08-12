طالبان تسيطر على مقر الشرطة في هرات غرب أفغانستان

كشفت وسائل إعلام، اليوم الخميس، عن استيلاء حركة طالبان على مقر الشرطة في هرات غرب أفغانستان.

فيما أفادت مصادر أفغانية باستسلام مسئولين مدنيين وأمنيين رفيعي المستوى في ولايتي فراه وقندوز لحركة طالبان التي تواصل فرض سيطرتها علي البلاد.

ووفقا لقناة روسيا اليوم، ادعت "طالبان" اليوم الخميس، على منصة التواصل الإجتماعي تويتر أن قائد شرطة قندوز، زبردست صافي، استسلم لمسلحيها.

كما ادعت طالبان استسلام 200 جندي بينهم قادة عسكريون من قوات الحكومة الأفغانية إثر سيطرة المسلحين على أكاديمية الشرطة ومقر الوحدة العسكرية الخاصة في منطقة ششك بمدينة لشكرجاه في ولاية هلمند.

وأفادت تقارير صحفية عن مصادر أمنية تأكيدها استسلام حاكم ولاية فراه، مسعود بختوار، وأربعة من مساعديه لـ طالبان، فيما هرب أربعة آخرون من المسؤولين في الإدارة المحلية إلى إيران.

ويأتي ذلك على خلفية سيطرة طالبان على عواصم عشر ولايات أفغانية خلال الأسبوع الأخير مع مواصلة الحركة تقدمها في أراضي البلاد.