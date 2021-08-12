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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ الوادي الجديد: تقليل الحد الأدنى للقبول بمدرستي الصناعية العسكرية والتجارية

ارشيفيه
ارشيفيه

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد ، النزول بالحد الأدنى لمجموع تنسيق القبول بمدرستى المروة التجارية والخارجة الثانوية الصناعية بإدارة الخارجة التعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية.

 وأوضح الدكتور جمال حسن مدير عام التربية والتعليم أنه تم  النزول بالحد الأدنى للقبول بمدرسة الخارجة الصناعية العسكرية من 240 الى 235 درجة، ومدرسة المروة التجارية من مجموع 260 إلى 255 درجة، كمرحلة ثانية من تنسيق القبول بمدارس التعليم الفنى.

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من جانب آخر قررت مديرية الشؤون الصحية بمحافظه الوادي الجديد، ، بالنزول بدرجة الحد الأدنى للقبول للذكور بمدرسة التمريض بمركز بلاط ل250 درجة بدلا من 270 درجة.

 

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، فتح باب القبول لمدرسة التمريض مرة أخرى للذكور ، لمدة يومين السبت والأحد 14،15 من أغسطس المقبل، وتقديم الاوراق المطلوبة بمدرسة التمريض ببلاط.

وأكدّ وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد،  موافقة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على استثناء أبناء شهداء الواجب الوطني من أفراد «الجيش، والشرطة، والجيش الأبيض»، من جميع شروط القبول ما عدا الكشف الطبي مع إحضار ما يثبت الوفاة أثناء تأدية الواجب الوطني بشهادة معتمدة ومختومة.

الوادى الجديد التعليم الفني العسكري محافظ الوادي الجديد الشهادة الإعدادية استثناء الأوراق المطلوبة مركز بلاط مدارس الطلاب التمريض الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

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