أسامة الأزهري يهنئ مفتي الجمهورية بثقة الرئيس بالتجديد له لمدة عام

هنأ الدكتور أسامة الأزهري ، أحد علماء الأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية بثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمد لفضيلته لمدة عام، متمنيًا لدار الإفتاء المصرية استكمال إنجازاتها ونجاحاتها.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم القرار رقم 339 لسنة 2021، قرر فيه مد خدمة فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية لمدة عام وقد نُشر القرار في الجريدة الرسمية للعمل به.

كما أصدر سيادته قرارًا بتاريخ 10/8/2021 حمل رقم 338 لسنة 2021، باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة.

وتقدم الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بجزيل الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية- على ثقته الغالية وتمديد خدمته مفتيًا للجمهورية لمدة عام تبدأ في 12/8/2021. كما توجه فضيلته بالشكر والعرفان إلى الرئيس على قرار سيادته باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة.

وقال مفتي الجمهورية -في بيان له: «هذا الدعم الكبير من سيادته يمثل حافزا كبيرًا وفرصة عظيمة لخدمة الوطن، والعمل على استكمال مسيرتنا في تجديد الخطاب الإفتائي، وتحقيق الريادة الإفتائية ليس في مصر فحسب بل في العالم أجمع".



وأكد مفتي الجمهورية أن القرارات الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تدل على مدى عناية سيادته بالمؤسسات الدينية المصرية، وسعيه الدائم إلى دفع مسيرة النجاح ودعمها؛ من أجل ضبط بوصلة الإفتاء، ومحاربة الفكر المتطرف وجماعات الإرهاب.