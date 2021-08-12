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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التخطيط تختتم ورش عمل الدورة الأولى من البرنامج التدريبي الصيفي لطلبة الجامعات

هالة السعيد وزيرة
هالة السعيد وزيرة التخطيط

اختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورش عمل الدورة الأولى لبرنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات 2021، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للشباب، وشهدت الدورة الأولى عقد سلسلة من ورش العمل قدمها قيادات الوزارة حول مشروعات وملفات عمل الوزارة، كما قدمت وزارة التخطيط للمتدربين زيارة ميدانية للعاصمة الإدارية الجديدة.

ورشة العمل الختامية لوزارة التخطيط

وتضمنت ورشة العمل الختامية لوزارة التخطيط، استعراض مشروع رواد 2030، ورؤيته والهدف من إنشاؤه، وكذا المبادرات التي قام بها والشراكات التي عقدها منذ إنشاؤه.

وقالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعقيبًا على محتوى الورشة الختامية إن وزارة التخطيط تم تكليفها بتطوير ودعم قطاع ريادة الأعمال والابتكار والعمل على زيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، موضحة أن المشروعات القائمة علي المعرفة والابتكار تمثل الداعم الرئيسي للنمو الاقتصادي، لما لها من دور في دعم الانتاجية وزيادة القيمة المضافة والمساهمة في خلق فرص عمل، وكذا زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد، وبالتالي زيادة الصادرات مما يكون له بالغ الأثر في عملية التحول التي يشهدها الاقتصاد المصري.

وقالت د.غادة خليل إن الهدف من المشروع يتمثل في نشر فكر ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر بين الشباب، فضلًا عن النهوض بالكفاءات الشابة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة عن طريق خلق مجتمع علمي قادر على دعم ونشر فكر العمل الحر والابتكار.

وحول محاور مشروع رواد 2030 أوضحت خليل أن المشروع يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في دعم بناء القدرات وتنمية المهارات في مجال ريادة الاعمال، والتوسع في إنشاء وتطوير حاضنات الأعمال، وزيادة الوعى التعليمي والمجتمعي بأهمية تطبيق منظومة ريادة الأعمال والابتكار.

كما تناولت خليل الحديث حول إنجازات مشروع رواد 2030 في كلٍ من المحاور الثلاثة مشيرة إلى تقديم منحة ماجستير ريادة الأعمال بالتعاون مع جامعة كامبرديج، ومنحة إتقان مهارات العمل لرواد الأعمال، وكذا تقديم شهادة تخصصية في ريادة الأعمال، فضلًا عن قيام المشروع بالبدء في تنفيذ ٩ حاضنات أعمال وجاري الانتهاء من إنشاء حاضنات جديدة بحيث يكون إجمالي الحاضنات ٢٠ حاضنة بحلول عام ٢٠٢٢، إلى جانب إطلاق المشروع لعددٍ من الحملات مشيرة إلى حملة ابدأ مستقبلك والتي تم تنفيذها بالجامعات لحوالي ٢٠٠٠٠ طالب وطالبة بـ ٢٠ جامعة مصرية، وجاري تنفيذ المرحلة الثانية منها.

وتابعت خليل الحديث حول الحملات التي أطلقها المشروع في إطار المحور الثالث والمعني بزيادة الوعى التعليمي والمجتمعي بأهمية تطبيق منظومة ريادة الأعمال والابتكار، مشيرة إلى مسلسل اّدم، وستوديو رواد، وكبسولات رائد الأعمال، وكذا حملة خليك ريادي ومجلة وتطبيق رواد، وإطلاق برنامج تدريبي لرفع كفاءة مديري الحاضنات في مصر.

وأوضحت خليل أن مراعاة أهداف التنمية المستدامة وجودة التعليم دفع مشروع رواد 2030 لاختيار أفضل الجامعات والمؤسسات العلمية لعقد شراكات معها.


وأضافت خليل أنه تم تقديم سلسلة جلسات نقاشية حول ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية عبر تطبيق الzoom  ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بمشروع رواد 2030 بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين، منهم وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير الشباب والرياضة ونائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي انتهت بمجموعة من التوصيات أبرزها ضرورة عمل استراتيجية ورؤية موحدة لريادة الأعمال وضرورة دعم المرأة، ودعم السلاسل العنقودية في المحافظات، بالإضافة إلى دعم الصناديق الاستثمارية وإنشاء مرصد رواد ميتر لأول مره في مصر.

وحول عيادات الأعمال أوضحت خليل أنه سيتم إطلاق الفرع الأول منها قريبًا، وتابعت بالحديث حول حملة المليون ريادي مؤكدة أنها تمثل أكبر منصة من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتتناول عرض البرنامج التدريبي باللغات العربية والانجليزية ولغة الإشارة، وتستهدف تقديم فكر ريادة الأعمال لمليون شاب مصري، موضحة أن  المرحلة الثانية من الحملة سيتم إطلاقها الشهر الجاري، موضحة أن المنتقلين للمرحلة الثانية سيحصلون على العديد من المميزات من ضمنها كارت المليون ريادي والذي سيقدم لحامله العديد من التسهيلات، مع إطلاق المرحلة الثالثة منها في نوفمبر القادم.


وحول إنجازات مشروع رواد 2030 بالأرقام أوضحت خليل أن المشروع استطاع تنفيذ 29 مبادرة، وتوفير أكثر من 1.4 مليون فرصة عمل، وإنشاء 9 حاضنات أعمال، وتوفير 614 فرصة احتضان منها مشروعات لا تزال في فترة الاحتضان، والمشاركة في 70 فعالية، والقيام بـ 31 شراكة مع جهات أخرى.

التخطيط ورش العمل وزارة التخطيط الجامعات شباب

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