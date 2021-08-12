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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط سائق سرق حقيبة سيدة بالتجمع الخامس

ضبط متهم
ضبط متهم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل، بأنه حال سيرها بدائرة القسم قام أحد الأشخاص بخطف حقيبة يدها، وبداخلها هاتف محمول ومبلغ مالى ومتعلقات شخصية.


من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث أن وراء إرتكاب الواقعة (سائق ، ومقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية) .


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة (يعمل عليها كسائق) وضبط بحوزته (فرد خرطوش – 6 هاتف محمول – 3 ساعات يد – مبلغ مالى – عدد من بطاقات الرقم القومى ورخص المركبات) .


بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بإستخدام السيارة المضبوطة بحوزته ، وباقى المسروقات ضمن المسروقات المستولى عليها من المُبلغة ، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمته بإرتكاب الواقعة ، وبتطوير مناقشة المتهم إعترف بقيامه بسرقة حقيبة جلدية من (أحد الأشخاص) وبداخله (مبلغ مالى- هاتف محمول) .


تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
 

 

امن القاهرة الأجهزة الامنية التجمع الخامس سرقة حقيبة المجني عليها قسم شرطة التجمع الخامس

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