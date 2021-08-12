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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إطلاق مبادرة لتطعيم العاملين بالوحدات المحلية بـ الإسماعيلية بلقاح كورونا.. صور

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية يستمع لاحدي العاملين

أجرى اللواء اركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية يرافقه المهندس احمد عصام الدين نائب المحافظ و الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، جولة تفقدية، اليوم الخميس، علي العاملين بديوان عام محافظة الإسماعيلية و المتواجدين خلال أيام العطلات الرسمية و حثهم علي تلقي لقاح كورونا و أسرهم  ممن هم فوق ١٨ عام و الحفاظ علي الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا و المتحورات الجديدة.

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أكد المحافظ خلال جولته، علي جهود الدولة ممثلة في وزارة الصحة باهتمامها بتوفير اللقاحات بالمجان لكافة فئات الشعب و بالأخص كبار السن و أصحاب الأمراض المزمنة.

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وصرح الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية ان فريقا من المتخصصين و الوحدات المتنقلة قام اليوم بتقديم خدمة التسجيل الإلكتروني و التطعيم للعاملين المتواجدين و سوف يتم استكمال التطعيمات يوم الاحد القادم كمبادرة نادي بها محافظ الإسماعيلية  لتستهدف العاملين بالمنشآت الحكومية.

يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على صحة المواطنين وإيصال اللقاح إلى كافة العاملين بالدولة و الذين يقومون بأعمال خدمية لصالح المواطنين.

وناشد محافظ الإسماعيلية المواطنين وجميع العاملين بسرعة التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الصحة، مؤكداً على أنه سيتم توسيع قاعدة المستهدفين في الفترة المقبلة لتشمل أكبر عدد من العاملين الراغبين في تلقي اللقاح.
  

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الاسماعيلية وزارة الصحة تلقي لقاح كورونا كورونا لقاح كورونا

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