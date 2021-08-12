إطلاق مبادرة لتطعيم العاملين بالوحدات المحلية بـ الإسماعيلية بلقاح كورونا.. صور

أجرى اللواء اركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية يرافقه المهندس احمد عصام الدين نائب المحافظ و الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، جولة تفقدية، اليوم الخميس، علي العاملين بديوان عام محافظة الإسماعيلية و المتواجدين خلال أيام العطلات الرسمية و حثهم علي تلقي لقاح كورونا و أسرهم ممن هم فوق ١٨ عام و الحفاظ علي الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا و المتحورات الجديدة.
أكد المحافظ خلال جولته، علي جهود الدولة ممثلة في وزارة الصحة باهتمامها بتوفير اللقاحات بالمجان لكافة فئات الشعب و بالأخص كبار السن و أصحاب الأمراض المزمنة.
وصرح الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية ان فريقا من المتخصصين و الوحدات المتنقلة قام اليوم بتقديم خدمة التسجيل الإلكتروني و التطعيم للعاملين المتواجدين و سوف يتم استكمال التطعيمات يوم الاحد القادم كمبادرة نادي بها محافظ الإسماعيلية لتستهدف العاملين بالمنشآت الحكومية.
يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على صحة المواطنين وإيصال اللقاح إلى كافة العاملين بالدولة و الذين يقومون بأعمال خدمية لصالح المواطنين.
وناشد محافظ الإسماعيلية المواطنين وجميع العاملين بسرعة التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الصحة، مؤكداً على أنه سيتم توسيع قاعدة المستهدفين في الفترة المقبلة لتشمل أكبر عدد من العاملين الراغبين في تلقي اللقاح.