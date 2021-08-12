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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نشرة أخبار المحافظات.. رعب في برج الجمالية.. الإسماعيلية تتسلم جرعات جونسون .. إصابة 7 أشخاص بينهم أطفال فى حنة عروس

صدى البلد

شهدت مختلف المحافظات على مدار اليوم، عددا من الأحداث والفعاليات المختلفة، والتي يرصدها موقع صدى البلد الإخباري لقرائه في سياق التقرير التالي:

 

رعب في برج الجمالية.. ما السر وراء وضع سور على برج الاتصالات؟

تزايدت حالات الانتحار والتهديد خلال الآونة الأخيرة بمحافظة الدقهلية خاصة بمدينة الجمالية حيث أقدم شخصان على الانتحار مهددين بإلقاء نفسيهما من أعلى برج اتصالات بالمدينة .

وتدخلت قوات الأمن والشرطة بمدينة الجمالية ومجلس  مدينه الجمالية  من أجل تهدئتهما وإنزالهما من أعلى البرج وتمكنوا من ذلك.

محافظة الإسماعيلية تتسلم جرعات جونسون لبدء تطعيم المسافرين بالخارج

تسلمت مراكز التطعيمات المخصصة للمسافرين للخارج في محافظة الإسماعيلية، الجرعات الخاصة بلقاح جونسون آند جونسون لبدء تطعيم المسافرين، بعد تحليل اللقاح من قبل هيئة الدواء المصرية.

من الزغاريد إلى الصراخ.. تفاصيل إصابة 7 أشخاص بينهم أطفال فى حنة عروس بالخانكة

فجأة وبدون أى مقدمات تحولت حنة عروس بقرية عرب العيايدة بمركز الخانكة فى القليوبية إلى صراخ وعويل عقب قيام أحد الأشخاص باطلاق الأعيرة النارية نتج عنها إصابة 7 أشخاص من بينهم أطفال.

محافظ المنيا: تنفيذ 99 مشروعا تعليميا ضمن حياة كريمة

أعلن أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه يجري العمل حاليا على تنفيذ 99 مشروعًا في قطاع التعليم، من إجمالي 211 مشروعا، في إطار المشروعات الخدمية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشملت تطوير 192 قرية و757 تابعا في 5 مراكز بالمحافظة.

تكثيف حملات رفع السيارات المتهالكة والمهملة في شوارع القاهرة

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات رفع السيارات المتهالكة والمهملة المتروكة بالشوارع وذلك بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة .

اخبار المحافظات الدقهلية الجمالية الاسماعيلية عرب العيايدة الخانكة المنيا القاهرة

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