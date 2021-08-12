حزب الحرية المصري : السيسي أكثر رئيس فتح مجالات التمكين للشباب

قال محمد مهنى أمين شباب حزب الحرية المصري وعضو المكتب السياسي للحزب إن رسالة الرئيس السيسي إلى شباب مصر في اليوم العالمي للشباب تعد تأكيدًا على إيمانه الكامل بشباب مصر واستمرار دعمه لهم والعمل على تأهيلهم وتمكينهم للقيادة وتحمل المسئولية في رحلة بناء الدولة المصرية.



وأضاف مهنى في تصريحات له أن الرئيس السيسي لديه إيمان كبير بأن البناء يحتاج لسواعد الشباب وعزيمتهم لذا كان الاهتمام واضحا وجليا من قبل القيادة السياسية بتمكين الشباب في مفاصل الدولة المصرية.

وتابع أمين شباب الحزب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أكثر رئيس فتح المجال للشباب ودعم قدرتهم علي إحداث الفارق في التوجه نحو المستقبل وبناء غد أفضل بسواعد شبابية خالصة ممزوجة بالخبرات ولذلك سيكون هناك طفرة نوعية في التنمية المجتمعية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة.



وقال مهني إنه على مدار الفترات السابقة لم يحظى الشباب باهتمام واضح وقوي من القيادة السياسية بهذه الصورة وتمثيلهم فى المواقع السياسية والتنفيذية والشعبية فحقا منذ اطلاق الرئيس عام ٢٠١٦ عاما للشباب وبداية للتمكين السياسي لهم ونرى ذلك ملموس على أرض الواقع بصورة لم تحدث من قبل وأصبح الشباب مفعم بالأمل مليئاً بالطموح ساعياً لخدمة وطنه رداً لجميل القيادة السياسية التي أولته رعاية واهتمام غير مسبوق.