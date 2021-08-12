عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فريال أشرف: أشكر الرئيس السيسي على تحفيزه الدائم وإطلاق اسمي بأحد المحاور

فريال اشرف
فريال اشرف

أكدت فريال أشرف لاعبة الكاراتيه الحاصلة على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو الأخيرة أن شعورها الآن لا يوصف بعد الاستقبال الكبير التي حظيت به، ومكالمة الرئيس عبد الفتاح السيسى لها.

وقالت أشرف في المؤتمر الصحفى المقام حالياً بالمركز الأولمبي بالمعادي إنها سعيدة جدا بالاستقبال الكبير الذي لم يكن متوقعا منذ وصولي القاهرة وحتى وصولي مسقط رأسي، ولم أصدق نفسي بعد إطلاق اسمي علي أحد المحاور في التجمع.

وأكملت: الرئيس  السيسي دائمًا داعم للرياضة والرياضيين وبشكره جدا علي تحفيزه الدائم لينا .

وأشارت أشرف إلى أن، أسرتها كافحت كثيراً من أجل وصولها لهذا المستوى، والدراسة لم تكون عائق لنجاحها.

txt

زفة بلدي لاستقبال البطلة الأولمبية فريال أشرف في مطار القاهرة.. فيديو وصور


نجحت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه فى الفوز بأول ميدالية ذهبية لمصر بعد غياب 17 عامًا، بعدما فازت على لاعبة أذربيجان بنتيجة 2/0 فى الدور النهائى من منافسات وزن 61 كجم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.


وكان كرم جابر حقق ذهبية المصارع الرومانية بدورة أثنيا عام 2004، وجاءت تلك الميدالية بعد 46 عاماً من غياب الذهب عن المصريين بالدورات الأوليمبية.

وسطرت فريال أشرف تاريخا جديدا لمصر فى لعبة الكاراتيه، حيث إن الميدالية التى توجت بها تٌعد ثانى ميدالية مصرية وعربية وأفريقية فى الدورات الأولمبية للعبة الكاراتيه.

الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي مطار القاهرة اولمبياد طوكيو فريال أشرف لاعبة الكاراتيه

ترشيحاتنا

ارتفاع الإصابات..الصحة:تحديث بروتوكول علاج كورونا بإضافة 2 من مضادات الفيروسات لمواجهة الرابعه

القبض على 14 مسئولا في تونس

فريال أشرف: أشكر الرئيس السيسي على تحفيزه الدائم وإطلاق اسمي بأحد المحاور

المصري ينهي الشوط الأول متقدما بهدف على بيراميدز في الدوري المصري

شيخ الأزهر: نخلق أجيالًا قادرة على صناعة مستقبل واعد لخدمة أوطانهم

للمسافرين للخارج| برلماني يعلن اعتماد مركز جديد لتلقي لقاح كورونا في الحامول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حياتي اتدمرت|نهاية مأساوية لحفل زفاف البلوجر آية أسامة

بعد إصابته بـ فيروس A.. شريف مدكور يحذر متابعيه من هذه الأطعمة

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

جريمة بشعة .. ذبح ربة منزل ورضيعتها في ظروف غامضة ببولاق الدكرور

عمر ربيع ياسين يعلن انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز

رعب يخرج من مياه النيل.. التماسيح تغزو الخرطوم بسبب سد النهضة.. فشل الملء الثاني يدفع بحشرات وزواحف إلى مجرى النهر.. ومصر آمنة منها لهذا السبب

300 مليون إصابة .. تحذير خطير من الصحة العالمية بسبب كورونا

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. الإعلان عن الأوائل خلال ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

شاهد.. النيران تأكل غابات الجزائر.. ما الذي يحدث في بلد المليون شهيد؟

طريقة عمل شوربة خضار بالفراخ .. 6 وصفات مختلفة أبرزها بالشعرية

فيديو

رعب في الجمالية .. ما سر وضع سور على برج الاتصالات |فيديو جراف

أصغر منها بـ 15 سنة.. من هو زوج نجوى كرم الجديد |فيديو جراف

تحذيرات مصر من سد النهضة تتحقق.. النيل يتجاوز منسوب الفيضان في السودان

أكبر أحمق .. عداء فرنسي يثير الجدل بتصرف غريب في أولمبياد طوكيو

المزيد

ساحة رأي

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «7»

إيمان راغب تكتب : رسالة إلى الرئيس

رمضان البيه يكتب: معانٍ وإشارات

كواعب أحمد البراهمي تكتب: التدليل المفسد 

آية السيد تكتب: لماذا تبكى النساء كثيراً؟

عبد المعطى أحمد يكتب: «كورونا» والحق فى دعاوى ضد مرتكبيها!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

اﻟﻤﺰﻳﺪ