فريال أشرف: أشكر الرئيس السيسي على تحفيزه الدائم وإطلاق اسمي بأحد المحاور

أكدت فريال أشرف لاعبة الكاراتيه الحاصلة على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو الأخيرة أن شعورها الآن لا يوصف بعد الاستقبال الكبير التي حظيت به، ومكالمة الرئيس عبد الفتاح السيسى لها.

وقالت أشرف في المؤتمر الصحفى المقام حالياً بالمركز الأولمبي بالمعادي إنها سعيدة جدا بالاستقبال الكبير الذي لم يكن متوقعا منذ وصولي القاهرة وحتى وصولي مسقط رأسي، ولم أصدق نفسي بعد إطلاق اسمي علي أحد المحاور في التجمع.

وأكملت: الرئيس السيسي دائمًا داعم للرياضة والرياضيين وبشكره جدا علي تحفيزه الدائم لينا .

وأشارت أشرف إلى أن، أسرتها كافحت كثيراً من أجل وصولها لهذا المستوى، والدراسة لم تكون عائق لنجاحها.



نجحت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه فى الفوز بأول ميدالية ذهبية لمصر بعد غياب 17 عامًا، بعدما فازت على لاعبة أذربيجان بنتيجة 2/0 فى الدور النهائى من منافسات وزن 61 كجم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.





وكان كرم جابر حقق ذهبية المصارع الرومانية بدورة أثنيا عام 2004، وجاءت تلك الميدالية بعد 46 عاماً من غياب الذهب عن المصريين بالدورات الأوليمبية.



وسطرت فريال أشرف تاريخا جديدا لمصر فى لعبة الكاراتيه، حيث إن الميدالية التى توجت بها تٌعد ثانى ميدالية مصرية وعربية وأفريقية فى الدورات الأولمبية للعبة الكاراتيه.