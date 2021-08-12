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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| نتيجة الثانوية العامة 2021 .. التعليم تحجب نتائج الطلاب الغشاشين.. شهب تمطر سماء مصر.. القومي للبحوث يقدم نصائح هامة للمواطنين مع ارتفاع درجات الحرارة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. التعليم تحجب نتائج الطلاب الغشاشين

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حجب نتيجة الثانوية العامة 2021 لعدد من طلاب الثانوية العامة.

 

شهب تمطر سماء مصر| البحوث الفلكية يوجه نصائح مهمة لراغبي المشاهدة

نشهد الليلة شهب البرشاويات تمطر سماء مصر وهى واحدة من أجمل الظواهر الفلكية حيث تواصف بالافضل لهذا العام فى حدث استثنائي يحدث لكوكب الأرض،  في مشهد مبهر وبديع ينتظره جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال للرصد والتصوير إذا سنحت لهم الفرصة وتوافر لديهم المعدات والظروف المناخية والجغرافية الملائمة، وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

تنسيق الجامعات 2021 .. ماجد نجم يواصل سلسلة جولاته لمتابعة اختبارات القدرات|صور

واصل اليوم الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان جولاته لمتابعة إجراءات اختبارات القدرات بالجامعة فى كليتي التربية الفنية والتربية الرياضية بنات بالجزيرة بمرافقة لجنة للمتابعة مُشَكلة من المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور سيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة ورئيس اللجنة العليا للقدرات بوزارة التعليم العالى، وقد كان فى استقبالهم بكلية التربية الفنية الدكتور محمود حامد عميد الكلية، وبكلية التربية الرياضية بنات الدكتورة حنان السيد عبد الفتاح عميد الكلية.

 

والد الطفل الحاصل على أغلى علاج بالعالم : المبادرة الانسانية للرئيس حققت حلمي

تواصل جامعة عين شمس ومركز أمراض العضلات والأعصاب بمستشفى عين شمس التخصصي  بالجامعة، عمليات حقن الأطفال مرضى ضمور العضلات الشوكي،  وذلك في إطار المبادرة الرئاسية الإنسانية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لعلاج الأطفال المصابين بمرض ضمور العضلات الشوكي مجاناً على نفقة الدولة، حيث يجري  اليوم حقن الطفلين  أحمد أشرف سعد من محافظة كفر الشيخ و عمره عام و الطفل مينا شريف سمير من محافظة المنيا وعمره ٨ أشهر.

 

القومي للبحوث يقدم نصائح هامة للمواطنين مع ارتفاع درجات الحرارة

قال الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إن هناك العديد من الأغذية والمشروبات المناسبة عند ارتفاع درجة حرارة الجو في الصيف، مشيرا إلى أنه فى أيام الصيف حين يصبح الطقس حارًا جدًا، يعاني بعض الأشخاص من ارتفاع في درجة حرارة جسمهم، أو ما يعرف بالإجهاد الحراري وفي هذه الحالة قد يعجز الجسم عن تعديل درجة حرارته ما قد يتسبب بعدة أعراض صحية .

 

نتيجة الثانوية العامة 2021 ..حقيقة منح درجات رأفة لجميع الطلاب أثناء التصحيح

نتيجة الثانوية العامة 2021 ، يتابع موقع صدى البلد اخبارها لحظة بلحظة لطمأنة طلاب الثانوية العامة 2021 واولياء امورهم الذين ينتظرون اي اخبار عنها بفارغ الصبر لحسم مصير حياتهم الجامعية والعملية القادمة ، بعد انتهاء رحلتهم مع التعليم قبل الجامعي.

 

تنسيق الجامعات 2021.. لو لسه مسجلتش في اختبارات القدرات.. معاك خطوة بخطوة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ضوء الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2021، عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات، التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

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