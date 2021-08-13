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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا .. بيان عاجل من الشرطة حول إطلاق نار في بليموث

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت الشرطة البريطانية اليوم الجمعة، بيانًا عاجلاً أعلنت فيه مقتل 6 أشخاص بما في ذلك المشتبه به بإطلاق للنار في مدينة بليموث بجنوب غربي إنجلترا.

وقالت الشرطة البريطانية في بيان عبر "تويتر" إنه عقب حضور رجال الشرطة البريطانية إلى مكان الحادث في بليموث لقيت امرأتان ورجلان مصرعهما في مكان الحادث، كما لقي رجل آخر، يعتقد أنه الجاني، مصرعه في مكان الحادث. ويعتقد أنهم ماتوا جميعاً متأثرين بأعيرة نارية.

وأضاف البيان أن امرأة أخرى عولجت في مكان الحادث في بليموث من إصابات بطلقات نارية، وتوفيت بعد ذلك بوقت قصير في المستشفى.

وأكدت الشرطة البريطانية أن الواقعة ليست حادثة تتعلق بالإرهاب، مشيرة إلى أنه تم تطويق المنطقة وأنه لا يجري في الوقت الحالي البحث عن أي شخص آخر على صلة بإطلاق النار.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "تليجراف" البريطانية بسقوط عدة قتلى في إطلاق للنار في مدينة بليموث بجنوب غرب إنجلترا وأنباء عن مقتل المشتبه به في إطلاق النار.

وكتبت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل على "تويتر": "الحادث في بليموث صادم.. لقد تحدثت لرئيس الشرطة وقدمت دعمي الكامل".

وتابعت: "أحث الجميع على التزام الهدوء واتباع تعليمات الشرطة والسماح لخدمات الطوارئ بمتابعة وظائفها".

بريطانيا البريطانية الشرطة البريطانية انجلترا بليموث مدينة بليموث

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