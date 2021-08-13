عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يفجر مفاجأة بشأن عودة النقاز للفريق وموعد انتخابات المجلس

صدى البلد

كشف محمد الإتربي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن حقيقة قرب عودة حمدي النقاز نجم الفريق السابق والذي فسخ تعاقده مع الترجي خلال الأيام الماضية. 

 

وأكد محمد الاتربي في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت ” ان النادي سيتطلع رأي المحامي في القضية خاصة وان الصورة ليست واضحة .

 

وأضاف أن النقاز للاعب جيد مشددا ان القرار النهائي في يد باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك ولكن المحامي سيبلغ النادي الأول بالراي الصواب 

 

وأكمل ان النقاز كان احد اهم أسباب هزيمة الفريق أمام الترجي في دوري أبطال افريقيا.

 

وعن موعد الانتخابات المقبلة للزمالك فأكد انه كما تم الإعلان مسبقا في نوفمبر حيث لم تقم الجهة الإدارية بإخبارنا بأي تغيير .

 

txt

نائب رئيس الزمالك يكشف موقف انتخابات النادي وحقيقة خصم نقاط من الفريق

رسميًا .. الترجي التونسي يفسخ تعاقده مع حمدي النقاز
 

قرر نادي الترجي التونسي، فسخ تعاقده مع حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق، بالتراضي ليصبح اللاعب حرا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأصدر الترجي بيانا رسميا قال فيه:" تم التوصل لاتفاق رسمي بين الطرفين، لفسخ التعاقد قبل عامين من انتهاء العقد والذي كان مدته 3 سنوات".

كان حمدي النقاز انضم إلى صفوف أبناء باب سويقة مطلع الموسم الجاري، بعد فسخ تعاقده مع نادي الزمالك من طرف واحد.

وعلى جانب آخر ، فجر خالد الغندور مفاجأة من العيار الثقيل بشأن إمكانية انتقال عبدالله السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى الزمالك خلال الفترة المقبلة .

وقال خالد الغندور عبر برنامجه الإذاعي أن عبدالله السعيد لديه رغبة قوية فى الانتقال إلى الزمالك والاعتزال داخل جدرانه ، وفى المقابل يرحب الزمالك أيضا بضم السعيد ولكن دون دفع مبالغ مالية طائلة فى الصفقة .

وأضاف أن باب الزمالك مفتوح أمام عبدالله السعيد حال نجاح اللاعب في إقناع مسئولي بيراميدز بالرحيل خلال الفترة المقبلة .

وشهدت الساعات الماضية ارتباط اسم عبدالله السعيد بالانتقال إلى الزمالك من جديد خلال الفترة المقبلة، وكان السعيد قاب قوسين من الانضمام للزمالك عندما كان لاعبا في الأهلي ولكنها لم تكتمل .

الزمالك باتريس كارتيرون النقاز كارتيرون الانتخابات نادي بيراميدز

موضوعات متعلقة

نائب رئيس الزمالك يكشف موقف انتخابات النادي وحقيقة خصم نقاط من الفريق

ترشيحاتنا

أبرزها إعلامه بمصدر المنتج.. 14 التزاما لحماية حق المستهلك بالقانون الجديد

الفرح تحول لمأتم.. وفاة ضيوف الزفاف لهذا السبب

منتجات سامسونج الجديدة تحصل على إصدارات فاخرة بلمسة Thom Browne

نيران زخات شهب البرشاويات تنير سماء مصر.. 80 شهابا في الساعة

تواصل تألقها.. جينسيس تكشف النقاب عن G80 سبورت 2022

الزمالك يفجر مفاجأة بشأن عودة النقاز للفريق وموعد انتخابات المجلس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حياتي اتدمرت|نهاية مأساوية لحفل زفاف البلوجر آية أسامة

بعد إصابته بـ فيروس A.. شريف مدكور يحذر متابعيه من هذه الأطعمة

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

خاص.. مصدر يكشف مدة غياب محمد شريف عن الأهلى

إدين هازارد .. تعرف على حقيقة اعتناق نجم ريال مدريد الدين الإسلامي

رعب يخرج من مياه النيل.. التماسيح تغزو الخرطوم بسبب سد النهضة.. فشل الملء الثاني يدفع بحشرات وزواحف إلى مجرى النهر.. ومصر آمنة منها لهذا السبب

عمر ربيع ياسين يعلن انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز

السلطات الليبية تلقي القبض على قاتل 16 مصريا عام 2016 .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حل أزمتها مع نقابة الموسيقيين.. بلقيس تتألق على مسرح النافورة بالأوبرا

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

شاهد.. النيران تأكل غابات الجزائر.. ما الذي يحدث في بلد المليون شهيد؟

فيديو

فيديو جراف.. محاضر وخناقات .. أحمد عز وزينة كعب داير في المحاكم

عميد فنون جميلة حلوان: نلتزم بالإجراءات الاحترازية في اختبارات القدرات وعمليات التعقيم مستمرة ..فيديو

رعب في الجمالية .. ما سر وضع سور على برج الاتصالات |فيديو جراف

أصغر منها بـ 15 سنة.. من هو زوج نجوى كرم الجديد |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: حل الأزمة في المنطقة.. كونفدرالية الأمم الديمقراطية مقترحاً

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «7»

إيمان راغب تكتب : رسالة إلى الرئيس

رمضان البيه يكتب: معانٍ وإشارات

كواعب أحمد البراهمي تكتب: التدليل المفسد 

آية السيد تكتب: لماذا تبكى النساء كثيراً؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

اﻟﻤﺰﻳﺪ