الزمالك يفجر مفاجأة بشأن عودة النقاز للفريق وموعد انتخابات المجلس

كشف محمد الإتربي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن حقيقة قرب عودة حمدي النقاز نجم الفريق السابق والذي فسخ تعاقده مع الترجي خلال الأيام الماضية.

وأكد محمد الاتربي في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت ” ان النادي سيتطلع رأي المحامي في القضية خاصة وان الصورة ليست واضحة .

وأضاف أن النقاز للاعب جيد مشددا ان القرار النهائي في يد باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك ولكن المحامي سيبلغ النادي الأول بالراي الصواب

وأكمل ان النقاز كان احد اهم أسباب هزيمة الفريق أمام الترجي في دوري أبطال افريقيا.

وعن موعد الانتخابات المقبلة للزمالك فأكد انه كما تم الإعلان مسبقا في نوفمبر حيث لم تقم الجهة الإدارية بإخبارنا بأي تغيير .

رسميًا .. الترجي التونسي يفسخ تعاقده مع حمدي النقاز



قرر نادي الترجي التونسي، فسخ تعاقده مع حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق، بالتراضي ليصبح اللاعب حرا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأصدر الترجي بيانا رسميا قال فيه:" تم التوصل لاتفاق رسمي بين الطرفين، لفسخ التعاقد قبل عامين من انتهاء العقد والذي كان مدته 3 سنوات".

كان حمدي النقاز انضم إلى صفوف أبناء باب سويقة مطلع الموسم الجاري، بعد فسخ تعاقده مع نادي الزمالك من طرف واحد.

وعلى جانب آخر ، فجر خالد الغندور مفاجأة من العيار الثقيل بشأن إمكانية انتقال عبدالله السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى الزمالك خلال الفترة المقبلة .

وقال خالد الغندور عبر برنامجه الإذاعي أن عبدالله السعيد لديه رغبة قوية فى الانتقال إلى الزمالك والاعتزال داخل جدرانه ، وفى المقابل يرحب الزمالك أيضا بضم السعيد ولكن دون دفع مبالغ مالية طائلة فى الصفقة .

وأضاف أن باب الزمالك مفتوح أمام عبدالله السعيد حال نجاح اللاعب في إقناع مسئولي بيراميدز بالرحيل خلال الفترة المقبلة .

وشهدت الساعات الماضية ارتباط اسم عبدالله السعيد بالانتقال إلى الزمالك من جديد خلال الفترة المقبلة، وكان السعيد قاب قوسين من الانضمام للزمالك عندما كان لاعبا في الأهلي ولكنها لم تكتمل .