أخبار التكنولوجيا.. هونر تعلن عن هاتفها الخارق +Magic3 Pro.. وريلمي تحدد رسميا موعد إطلاق لاب توب Realme Book Slim

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها فيما يلي:



كشفت سامسونج Samsung، عن إصدار خاص من هواتفها الأحدث القابلة للطي Galaxy Z Fold3 وZ Flip 3 ، والتي تتميز بنفس العلامة التجارية لمصمم الأزياء الأمريكي ثوم براون Thom Browne، بالإضافة إلى إصدار ساعة جلاكسي الذكية Watch4 Classic.



أطلقت شركة وان بلس OnePlus، في شهر يونيو الماضي، إصدارا محدودا من هاتفها الذكي الذي تم طرحه للبيع تحت اسم OnePus 9 Pro Flash Silver Edition، واليوم، كشفت الشركة الصينية عن عزمها إعادة إطلاق الهاتف الذكي في عملية بيع أخرى.



تستمر العروض التشويقية من شركة ريلمي في الظهور حول أولى حاسباتها المحمولة والذي سيحمل اسم Realme Book Slim، وعبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، أكدت العلامة التجارية الصينية أن جهاز اللاب توب سينطلق رسميا إلى الأسواق الهندية يوم 18 أغسطس الجاري.



أعلنت شركة هونر Honor، اليوم عن سلسلة هواتفها الأحدث Magic3، ويمثل خط الإنتاج الجديد عودة قوية للشركة لقطاع الهواتف الرائدة، وخلال حدث الإعلان الرسمي عبر الإنترنت، كشفت العلامة التجارية الصينية عن طراز ثالث تحت اسم +Honor Magic3 Pro.



كشفت موتورولا Motorola، رسميا عن هاتفها الذكي الأحدث Moto G60S، ويمثل هذا الإعلان أول ظهور عالمي للجهاز والذي تم إطلاقه على الموقع الإلكتروني البرازيلي للشركة.



أعلنت شركة هونر Honor، رسميا، من خلال حدث افتراضي عالميا تم بثه مباشرة عبر الإنترنت، عن سلسلة هواتفها الذكية الأحدث Magic 3، والتي تعد أول خط إنتاج رئيسي لها منذ انفصالها عن شركتها الأم هواوي Huawei، وزودت العلامة التجارية الصينية هذه التشكيلة بمجموعة شرائح الشركة الأمريكية كوالكوم من نوع +Snapdragon 888.