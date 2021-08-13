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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. هونر تعلن عن هاتفها الخارق +Magic3 Pro.. وريلمي تحدد رسميا موعد إطلاق لاب توب Realme Book Slim

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

منتجات سامسونج الجديدة تحصل على إصدارات فاخرة بلمسة Thom Browne


كشفت سامسونج Samsung، عن إصدار خاص من هواتفها الأحدث القابلة للطي Galaxy Z Fold3 وZ Flip 3 ، والتي تتميز بنفس العلامة التجارية لمصمم الأزياء الأمريكي ثوم براون Thom Browne، بالإضافة إلى إصدار ساعة جلاكسي الذكية Watch4 Classic.

 

وان بلس تعيد إطلاق الإصدار المحدود من هاتف OnePlus Nord 9 Pro


أطلقت شركة وان بلس OnePlus، في شهر يونيو الماضي، إصدارا محدودا من هاتفها الذكي الذي تم طرحه للبيع تحت اسم OnePus 9 Pro Flash Silver Edition، واليوم، كشفت الشركة الصينية عن عزمها إعادة إطلاق الهاتف الذكي في عملية بيع أخرى.

 

ريلمي تحدد رسميا موعد إطلاق لاب توب Realme Book Slim.. تفاصيل


تستمر العروض التشويقية من شركة ريلمي في الظهور حول أولى حاسباتها المحمولة والذي سيحمل اسم Realme Book Slim، وعبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، أكدت العلامة التجارية الصينية أن جهاز اللاب توب سينطلق رسميا إلى الأسواق الهندية يوم 18 أغسطس الجاري.

 

هونر تعلن عن هاتفها الخارق +Magic3 Pro .. سعر ومواصفات


أعلنت شركة هونر Honor، اليوم عن سلسلة هواتفها الأحدث Magic3، ويمثل خط الإنتاج الجديد عودة قوية للشركة لقطاع الهواتف الرائدة، وخلال حدث الإعلان الرسمي عبر الإنترنت، كشفت العلامة التجارية الصينية عن طراز ثالث تحت اسم +Honor Magic3 Pro.

 

بسعر منافس .. موتورولا تكشف عن هاتفها الذكي الأحدث Moto G60S


كشفت موتورولا Motorola، رسميا عن هاتفها الذكي الأحدث Moto G60S، ويمثل هذا الإعلان أول ظهور عالمي للجهاز والذي تم إطلاقه على الموقع الإلكتروني البرازيلي للشركة.

 

بسعر باهظ.. هونر تعلن رسميا عن سلسلة هواتف Magic 3 الرائدة


أعلنت شركة هونر Honor، رسميا، من خلال حدث افتراضي عالميا تم بثه مباشرة عبر الإنترنت، عن سلسلة هواتفها الذكية الأحدث Magic 3، والتي تعد أول خط إنتاج رئيسي لها منذ انفصالها عن شركتها الأم هواوي Huawei، وزودت العلامة التجارية الصينية هذه التشكيلة بمجموعة شرائح الشركة الأمريكية كوالكوم من نوع +Snapdragon 888.

 

 

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أخبار التكنولوجيا.. هونر تعلن عن هاتفها الخارق +Magic3 Pro.. وريلمي تحدد رسميا موعد إطلاق لاب توب Realme Book Slim

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