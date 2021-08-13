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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مشاعر صعبة.. هاني رمزي يفتح قلبه لـ منى الشاذلي بعد غياب 18 عاما عن المسرح

الفنان هاني رمزي
الفنان هاني رمزي

حل الفنان هاني رمزي، ضيف برنامج “معكم منى الشاذلي” عبر “فضائية CBC” بصحبة الفنانة داليا البحيري، وذلك للحديث عن  مسرحية “أبو العربي” التي تجمعهما سوياً، يعد النجاح الكبير اللذان حققاه في فيلم  “محامي خلع”، نستعرض لكم أبرز تصريحاته من خلال التقرير التالي:

 

هاني رمزي

قال الفنان هانى رمزي، إنه يعتبر الفنانة داليا البحيري بمثابة أخت له على المستوى الشخصى معقبا: "بعتبرها من عيلتي"، لافتا إلى أنه كان يرغب بمشاركتها عمل فنى وهو ما تحقق فى مسرحية أبو العربي وذلك  بعد غياب ٢٠ عاما من مشاركتهما في فيلم "محامي خلع".

 

وأضاف  “رمزي” ، خلال استضافته مع الإعلامية منى الشاذلي  أنه بعد إبلاغه من الجهة المنتجة بمشاركته فى مسرحية أبو العربى فرح كثيرا بهذا الأمر معقبا: "ولما عرفت إن داليا البحيرى هتكون معانا فى المسرحية قلت ياريت بجد".

 

بينما فاجأ الفنان هاني رمزي جمهوره بغنائه على الهواء "ياللى مكشر وشك قشر" على طريقة أبو العربى، والتى نالت إعجاب الجميع.

كما قام هاني رمزي، بالذهاب للفنان أحمد فتحى وتقبيله كنوع من تعبيره عن الشكر لمدح "فتحى " فى مسيرته الفنية ومواقفه ومساندته له فى اول مشواره الفني.

هاني رمزي وداليا البحيري


يذكر أن الفنان هاني رمزي،  قد تحدث مؤخرا عن مشاعره بعدما عاد إلى المسرح مرة أخرى، وبخاصة أنه غاب عنه منذ 18 عاما، ويقدم مسرحيته "أبو العربي"، موضحًا “مشاعر صعبة وكنت متوتر جدا وببقى خايف أواجه الجمهور، وببقى نفسي أبقى عند حسن ظنه وأقدر أفرحه وأضحكه”.

 

وأضاف رمزي، :"بخاف كل مرة بطلع فيها على خشبة المسرح وببقى في منتهى القلق والخوف والتوتر وأدعي وأقول يا رب الناس تتبسط".

وحول طقوسه في المسرح قال: "بسلم على كل الناس ونهزر مع بعض، وفي نفس الوقت أقولهم إن شاء الله نعمل شغل يجنن، بحاول أحفزهم ولو لقيت حد عنده مشكلة بحاول أفكه بسرعة، وندعي ونقول يا رب، ونفتح الستارة، وبعد الستارة بنحتفل بنجاحنا، لزام نفرح الجمهور ونبقى في ذاكرته مش مجرد إنه يبقى ضحك ومشي”.

 

هاني رمزي الفنان هانى رمزى معكم منى الشاذلى cbc داليا البحيري

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