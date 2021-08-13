قلعة و3 منازل.. بريطانيا تفتح أبواب جزيرة لـ محبي المغامرة بسعر مغري

لمحبي المغامرة والعزلة توفر المملكة المتحدة فرصة إقامة فريدة من نوعها في إحدى الجزر الخالية، وهي عبارة جزيرة صغيرة نائية لا تحتوي إلا على قلعة وحانة وثلاثة منازل فقط لا غير.

ويمكن للمخيمين إقامة خيامهم في جزيرة بيل ، وهي مساحة نائية تبلغ مساحتها 50 فدانًا تقع قبالة ساحل كمبريا ، في الجزء العلوي من شبه جزيرة فرنيس.



وتتميز الجزيرة ببعض الميزات التاريخية منها قلعة بيل التي تعود للقرن الرابع عشر وحانة عمرها 300 عام ، إلى جانب ثلاثة منازل ريفية بها مقيمون دائمون، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وأعيد فتح الحانة التاريخية، الشهر الماضي تحت إدارة جديدة لأول مرة، فقد واجهت الحانة التي تبلغ من العمر 300 عام خطر الإغلاق حتى تدخل مستثمرون لتولي المكان الشهير.



وتم منح جزيرة بيل لسكان منطقة بارو المجاورة كنصب تذكاري لأولئك الذين فقدوا حياتهم في الحرب العالمية الأولى ، ويقول السكان المحليون إن الحانة هي شريان الحياة لجذب الناس إلى المنطقة.

وهناك تقدم خيم فريدة للزوار مقابل 5 جنيهات إسترليني في الليلة، حيث سيتمكن المعسكرون من اكتشاف مستعمرات التي جعلت شبه جزيرة فرنيس موطنًا لهم.