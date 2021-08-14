جامعة حلوان فى أسبوع .. تعلن عن دورة تدريبية فى إعداد أخصائي تخاطب.. وإعادة التدوير ورش فنية توعوية بكلية التربية

جامعة حلوان:

دورة تدريبية عن إعداد أخصائي تخاطب.. الأحد

ترجمة لغة الإشارة لنصوص والعكس .. فكرة مشروع بكلية الهندسة

إعادة التدوير ورش فنية توعوية بكلية التربية



شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع الجاري العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـ أخبار جامعة حلوان، سواء على مستوى الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس ، ويستعرض موقع صدى البلد أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

في إطار اهتمام الدولة بذوي الهمم - ذوى القدرات الخاصة - تنظم وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامه لرعاية الشباب جامعة حلوان دورة تدريبية عن (إعداد أخصائى تخاطب) وفقا لآخر ما توصل اليه العلم الحديث ٢٠٢١، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب .



وتهدف الدورة التدريبية إلى إكساب وتدريب الطلاب الراغبين في العمل في مجال التربية الخاصة على مهارات التخاطب وإعداد أخصائى تخاطب واكتشاف ودعم المهارات لدى الطلاب من خلال محاضرات نظرية وعملية، كذلك مساعدة الطلاب على تحديد الأهداف ودعم فكر التخطيط الاستراتيجي لمستقبل الطالب وتطوير ذاته بما يتوافق مع سوق العمل، وزيادة مهارات التواصل والتفاعل بين طلاب الكليات المختلفة وبناء جسر من العلاقات الوثيقة بينهم، والتدريب والتطوير لرفع مستوى أداء الطلاب وتنمية المهارات والقدرات، وتحقيق النجاح للطالب على المستوى الشخصي والمجتمعي لمواجهة سوق العمل.



تعقد الدورة التدريبية اعتبارا من يوم الأحد الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ وتستمر لمدة أسبوعين حتى الخميس الموافق ٢ سبتمبر ٢٠٢١ بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية



و تتوالى إبداعات طلاب كلية الهندسة بجامعة حلوان ، حيث نجح فريق منهم فى ابتكار فكرة مشروع عبارة عن عملية ترجمة لغة الإشارة لنصوص وترجمة النصوص أو الكلام للغة الإشارة، وذلك بدعم ورعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور محمد الدسوقى القائم بعمل عميد كلية هندسة حلوان.



وتتمثل فكرة المشروع فى ترجمة لغة الإشارة للنصوص، وكذلك ترجمة النصوص او الكلام للغة الإشارة، حيث ان ترجمة الاشارة للنصوص تتم باستخدام بعض التقنيات المتطورة واستخدام الذكاء الاصطناعي لعملية ترجمة الاشارة لكلام، من خلال استخدام deep learning techniques , computer vision، والجزء الثاني من فكرة المشروع يتم باستخدام الواقع المعزز والرسوم المتحركة لإتمام عملية ترجمة الصوت او بعض الكلمات للغة الاشارة، وترجمة الكلمات أو الصوت باستخدام الـ animation , augmented reality

هذا ومازال فريق عمل المشروع يقومون بتطوير النظام بالمشروع لكى يستطيع خدمة ذوى الإعاقة من الصم ومساعدتهم بالتواصل مع الآخرين.

نظمت كلية التربية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم ، و الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور حسام حمدي عبد الحميد عميد الكلية ورش اون لاين عن إعادة التدوير وتضمنت الورشة مشروعات لإعادة التدوير وابتكارات لعالم تدوير الخامات و تدوير المستهلكات الورقية والبلاستيك وكافة فنون إعادة التدوير وذلك تحت إشراف الدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة سامية نصيف توفيق أستاذ مساعد بقسم رياض الأطفال.