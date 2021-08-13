إيمي طلعت زكريا تخطف الأنظار بملابس كاجوال

حرصت إيمي طلعت زكريا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت إيمي طلعت زكريا في الصورة بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت بنطلون جينز فاتح ممزق مع تي شيرت باللون الكحلي لا يحمل أي نقوشات ونسقت معهما قميص كاروهات مما منحها إطلالة أنيقة و كشف عن قوامها الرشيق.

وانتعلت إيمي طلعت زكريا حذاء رياضي مسطح باللون الأحمر، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت إيمي طلعت زكريا على خصلات شعرها الانسيابي، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة والغير مبالغ فيها.

وأعلنت إيمي طلعت زكريا، مؤخرا، مشاركتها فى عمل جديد بالاشتراك مع الفنان بيومى فؤاد من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".



ونشرت إيمي طلعت زكريا، صورا بصحبة الفنان بيومى فؤاد، معلقة “قريبا.. عودة الابن الضال”.