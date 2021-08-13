إقبال كبير من السوايسة على المراكز الثابتة للتطعيم ضد كورونا

شهدت المراكز الثابتة للمصل واللقاح والتى تتابع عملها على مدار الساعة وتقدم لقاح فيروس كورونا إقبالا كبيرا بمحافظة السويس.

وتستقبل مراكز لقاح كورونا، المواطنين المسجلين بالموقع الإلكترونى لوزارة الصحة يوميآ.

جدير بالذكر أنه يوجد ثلاثة أماكن ثابتة لاستقبال المواطنين، هي مركز مبارك بفيصل

ووحدة الرعاية الاولية بالعبور والمركز الطبي للعاملين بقطاع البترول.

ودعت مديرية الصحة برئاسة الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس جميع مواطني السويس للتسجيل عبر الموقع الالكترونى لوزارة الصحة لتلقى لقاح كورونا من خلال هذا اللينك www.egcovac.mohp.gov.eg



وذلك للحد من انتشار الفيروس وتأمين سلامة جميع الاسر نظرآ للموجه الرابعه المحتمل قدومها خلال هذه الفترة ، ويأتي هذا بناءآ علي تعليمات معالى الاستاذة الدكتوره هاله زايد وزيرة الصحة والسكان.