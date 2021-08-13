ضبط صاحب شركة استثمار عقاري نصب على مواطنين في 11 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب شركة إستثمار عقاري - مقيم بمحافظة سوهاج لقيامه بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم إستثمارها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة للقـانون، وتمكن من الحصول على مبالغ مالية بلغت 11,891,000 – إحدى عشر مليون وثمانمائة وواحد وتسعون ألف جنيه من (14) مواطن بمحافظة سوهاج مقابل حصولهم على أرباح ، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.