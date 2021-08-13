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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

متفق عليها|ضبط شخص نصب على مواطنين في مليونيّ جنيه بسوهاج..تفاصيل

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (حاصل على دبلوم "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بممارسة نشاط إحتيالي من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم إستثمارها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة للقـانــون ، وتمكن من الحصول على مبالغ مالية مختلفة بلغت (2,100,000 – إثنين مليون ومائة ألف جنيه) من (3) مواطنين بمحافظة سوهاج مقابل حصولهم على أرباح ، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

ضبط مرتكبي واقعة سرقة خزينة من جمعية بسوهاج

ضبط 5 أشخاص بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الامنية ضبط أرباح الاستثمار العقارى المخالفة للقـانــون

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