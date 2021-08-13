أخبار السيارات| سعر سوبارو فورستر موديل 2021.. BMW تكشف عن IX3 الكهربائية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، التي تتضمن أخبارا وتقارير جديدة عن عالم السيارات من أسعار ومواصفات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها فيما يلي:

كل ما تريد معرفته عن لكزس ES 350 موديل 2021 في مصر | صور

تحظي علامة لكزس اليابانية الفاخرة باحترام وتقدير الملايين حول العالم من محبيها، فهي ضمن أفخر و أقوى السيارات علي الاطلاق، بفضل الرفاهية المقدمة والمصحوبة بمحركات جبارة، ومن أبرز إصداراتها، لكزس ES 350 موديل 2021.

سعر ومواصفات سوبارو فورستر موديل 2021 في الإمارات.. صور

يتألق دوماً الصانع الياباني العريق سوبارو داخل أسواق السيارات العالمية والعربية، خاصةً السوق الإماراتي، ومؤخراً طرحت سيارة سوبارو فورستر موديل 2021، وهي أحد الخيارات المناسبة للعائلات.

أقوى 5 سيارات بمحركات V8 موديل 2021 في السعودية .. صور

يعشق الكثيرون من محبي السرعة في دول الخليج، وخاصة في السوق السعودي ، البحث عن اقتناء سيارات ذات محركات جبارة توفر لهم السرعة والأداء، و بالتالي لا يوجد أفضل من السيارات الرياضية الحاملة لمحركات V8 الشرسة.

أسعار تويوتا راف موديل 2021 في السعودية.. صور

تعتبر النسخة تويوتا راف موديل 2021 واحدة من الصدارة القوية التي تشارك داخل السوق السعودي للسيارات، حيث تقدم عبر عدة فئات متنوعة تختلف من ناحية التجهيزات المطروحة، إلى جانب القدرات الفنية.

بقوة 282 حصانا .. بي إم دابليو تكشف عن نسختها IX3 الكهربائية

تواصل شركة بي إم دابليو العريقة و رائدة صناعة السيارات، من تعزيز قوتها داخل مجال تصنيع السيارات التي تعتمد على منظومة الدفع الكهربائي، و ذلك عبر حزمة من الإصدارات القوية و منها النسخة IX3، و التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام.