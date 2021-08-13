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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أوفر برايس لـ هيونداي إلنترا HD.. تفاصيل

اوفر برايس لـ هيونداي
اوفر برايس لـ هيونداي النترا HD .. تفاصيل

شهدت النسخة هيونداي النترا HD و التي تنتمي إلى فئة السيدان، حالة من الارتفاع بالقيمة السعرية الغير رسمية تحت قائمة الاوفر برايس، المعلنة من قبل بعض موزعي السيارات، وتراوحت تلك الزيادة بنسبة 4 آلاف حتى 7 آلاف جنيه، وذلك عن جميع الفئات الخاصة بهذه النسخة.

مواصفات هيونداي النترا HD

 

ترتكز السيارة مواصفات هيونداي النترا HD على عجلات رياضية تتراوح قياساتها بين 15 إلى 16 بوصة، بينما تأتي بقياسات هيكلية بنسبة طول بلغت 4505 مم، و عرض يقدر بـ 1541 مم، و1490 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع لـ 402 لتر.

و تستمد هيونداي النترا HD قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة قدرها 121 حصان، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، و مع هذه الإمكانيات الفنية تستطيع السيارة أن تنطلق من وضع الاستعداد 0 حتى تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تقدر بـ 11.3 ثانية، مع نسبة استهلاك للوقود تقدر بـ 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر. 

أسعار هيونداي النترا HD بعد قائمة الاوفر برايس

 

الفئة الأولى GL بسعر رسمي يقدر بـ 243 الف جنيه، بينما يبلغ سعر السيارة بعد قيمة الاوفر برايس نحو 247 الف جنيه، أي بزيادة قدرها 4 الاف جنيه.

 

الفئة الثانية GL SR بسعر رسمي يبلغ 250 الف جنيه، بينما تأتي بعد قيمة الاوفر برايس بقيمة قدرها 255 الف، أي بزيادة تقدر بـ 5 الاف جنيه.

 

الفئة الثالثة GL DAB ABS  تقدم بسعر رسمي يبلغ 256 الف جنيه، مع زيادة بلغت 4 الاف جنيه ليصل سعرها إلى 260 الف جنيه.

 

الفئة الرابعة GL H/L بسعر رسمي يقدر بـ 263 الف جنيه، ليصل إلى 270 الف جنيه بعد قيمة الاوفر برايس و التي وصلت إلى 7 الاف جنيه.

 

الفئة الخامسة T/L تأتي بسعر رسمي يبلغ 271 الف جنيه، بينما يبلغ سعرها بعد قيمة الاوفر برايس إلى 277 الف جنيه، أي بزيادة تقدر بـ 6 الاف جنيه. 

هيونداي النترا هيونداي النترا HD مواصفات هيونداي النترا HD أسعار هيونداي النترا HD

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