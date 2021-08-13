أرسنال يتأخر أمام برينتفورد بهدف نظيف في افتتاح البريميرليج

تقدم فريق برينتفورد على ضيفه ارسنال، بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز “ بريميرليج”.

نادي برينتفورد كان الأفضل في الشوط الأول، ففي الدقيقة 12، حرم القائم، مبيمو من تسجيل هدف التقدم، عندما تلقى تمريرة طولية، استلمها داخل منطقة جزاء ارسنال، ليسدد الكرة بقوة، لكن الحظ لم يكن بجانبه.

وفي الدقيقة 22، استطاع الإسباني سيرجي كانوس تسجيل هدف التقدم لبرينتفورد، بتسديدة أرضية رائعة، رغم خروج الكرة خارج الملعب في بداية الهجمة، لكن تقنية الفيديو لم تلغي الهدف، ليتم احتسابه، مُنهيًا الشوط الأول بتأخر ارسنال.

تشكيل آرسنال

ويتواجد محترفنا المصري محمد النني على مقاعد البدلاء لفريقه آرسنال في مباراة الليلة، فيما ضم التشكيل الأساسي كلا من:

في حراسة المرمى: برناد لينو

خط الدفاع: كالوم تشامبرز - بين وايت - بابلو ماري - كيفن تيرني

خط الوسط: جرانيت تشاكا - لوكونجا سامبي - سميث رو

خط الهجوم: نيكولاس بيبي - بالوجان - مارتينيلي