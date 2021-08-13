صديق: نعمل على الانتهاء من البناء غير المخطط في الدولة خلال 10 سنوات

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن الإسكان الإجتماعي أحد الطرق المهمة للقضاء على العشوائيات، والبناء المخالف.

وأضاف المهندس خالد صديق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”عبر “القناة الأولى المصرية”، نعمل على الإنتهاء من البناء غير المخطط في الدولة خلال 10 سنوات.

موضحا أن الإسكان الإجتماعي من خلاله، نعمل على توفير سكن آمن للمواطن المصري، مشيرا إلى أن الدولة تعمل إلى الوصول للطموح العمراني للمواطنين.

وتابع المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن تطوير المناطق العشوائية كان حلمًا يراود كل المصريين وقد تحول الحلم إلى حقيقة.

تم نقل أغلب المناطق العشوائية لمناطق آمنة

وأشار صديق إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما وجه بالقضاء على العشوائيات كان هناك 375 منطقة غير أمنة، مؤكدا أنه تم نقل أغلب المناطق العشوائية لمناطق أمنة سواء في “مدينة بدر”، ومشروع حدائق أكتوبر" والأسمرات".

وأكد المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أنه "قضينا على العشوائيات ومهمتنا المرحلة المقبلة هى التطوير العمراني"، معقبا: "مشروع الإنتاج الحربى به 4800 وحدة، ومشروع حلايب وشلاتين به ألفين وحدة، ومشروع بشاير الخير به 600 ألف وحدة".