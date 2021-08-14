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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب الدبلومات الفنية يبدأون امتحانات الدور الثاني

امتحانات الدور الثاني
امتحانات الدور الثاني

تنطلق اليوم السبت 14 أغسطس 2021، امتحانات الدبلومات الفنية 2021 "الدور الثاني" لجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري- فندقي) للعام الدراسي 2020/2021 

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 يبلغ  212391 بنسبة 27.37 %.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن إجمالي الطلاب الباقين للإعادة بلغ  32565 بنسبة 4.20 %. 

وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الدبلومات  الفنية للدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١.

ووجه وزير التربية والتعليم التهاني لأوائل الدبلومات الفنية، متمنيًا لهم المزيد من التفوق في حياتهم المستقبلية.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن إجمالي الطلاب الحاضرين  قد بلغ (776020) منهم (18110) نظام السنوات الخمس، (757541) نظام السنوات الثلاث، (369) بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكانت نسب النجاح على النحو التالى:

أولاً: مدارس التعليم الفنى نظام السنوات الثلاث

التعليم الفنى الثانوى التجارى 72.40% بزيادة مقدارها 13.52% عن العام الماضى.

التعليم الفنى الثانوى الفندقى 88.38% بزيادة مقدارها 8.43% عن العام الماضى.

التعليم الفنى الثانوى الزراعى 53.72% بزيادة مقدارها 5.46% عن العام الماضى.

التعليم الفنى الثانوى الصناعى 71.50% بزيادة مقدارها 6.13% عن العام الماضى.

ثانيًا: مدارس التكنولوجيا التطبيقية

هذا العام هو أول عام لتخريج طلاب من أول ثلاث مدارس تم إنشائهم على نظام التكنولوجيا التطبيقية، وقد بلغ عدد الطلاب الحاضرين من مدارس التكنولوجيا التطبيقية (369) طالب وطالبة وبلغت نسبة النجاح 89.97%.


ثالثًا: مدارس التعليم والتدريب المزدوج

 

بلغ عدد الطلاب الحاضرين بمدارس التعليم والتدريب المزدوج بجميع نوعياتها التى تضم التجارى والفندقى والزراعى والصناعى (17548) طالب وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 85.44% بزيادة مقدارها 5.72% عن العام الماضى.

 

رابعًا: مدارس الإعداد المهنى

 

بلغ عدد الطلاب الحاضرين بمدارس الإعداد المهنى بجميع نوعياتها التى تضم الفندقى والزراعى والصناعى (69855) طالب وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 42.82% بزيادة مقدارها 3.17% عن العام الماضى.

وبذلك يكون إجمالى عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات نظام السنوات الثلاث 515420 بنسبة نجاح مقدارها 68.04% بزيادة مقدارها 8.46% عن العام الماضى.

 

خامسًا: مدارس التعليم الفنى نظام السنوات الخمس

 

التعليم الفنى الثانوى التجارى 95.53% بزيادة مقدارها 1.77% عن العام الماضى.

التعليم الفنى الثانوى الفندقى 83.76% بزيادة مقدارها 17.29% عن العام الماضى.

التعليم الفنى الثانوى الزراعى 60.99% بإنخفاض مقداره 3.14% عن العام الماضى.

التعليم الفنى الثانوى الصناعى 79.06% بإنخفاض مقداره 5.23% عن العام الماضى.

وبذلك يكون إجمالى عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات نظام السنوات الخمس 15298 بنسبة نجاح مقدارها 84.47% بزيادة مقدارها 1.99% عن العام الماضى.

 

سادسًا: طلاب الدمج

 

بلغ عدد طلاب الدمج الحاضرين 3207 طالب وطالبة بنسبة نجاح 87.94%.

بذلك يكون إجمالي الطلاب الحاضرين  قد بلغ 776020 طالب وطالبة وإجمالي الطلاب الناجحين قد بلغ 531050  بنسبة 68.43 %. 

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