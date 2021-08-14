إصابة الفنان طارق الدسوقي بفيروس كورونا

حرص عدد من أصدقاء الفنان طارق الدسوقى عبر موقع فيسبوك ، على مسانتده بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد .

حيث نشر عدد من أصدقائه عبر صفحته على موقع فيسبوك منشورات تمنوا له من خلالها السفاء السريع له من تلك الازمة الصحية .

الجدير بالذكر ان الفنان طارق الدسوقى ولد بالقليوبية لأب مهندس وأم طبيبة.

حصل طارق الدسوقى على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس بعام 1979، ثم للتحق بمعهد الفنون المسرحية وتخرج فيه عام 1983.

شارك طارق الدسوقى في العديد من الأعمال التلفزيونية منها (السجين، في بيتنا رجل، ومازال النيل يجري، الحب والطوفان، عقبه بن نافع، بيت الزعفراني، زمن العطش، نار ورماد، لم يكن أبدا لها، زرياب، زمن عماد الدين).

كما شارك طارق الدسوقى بالمسرح بعدد من المسرحيات، منها (نقول أيه، المهزلة، الغجرية، تأشيرة).