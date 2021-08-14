متنفس الغلابة.. زحام علي كوبري القناطر ليلا

تحظى الأماكن الأثرية في مدينة القناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية، بعناية واهتمام كبيرين، ضمن مخطط تطوير المدينة السياحية لإعادتها إلى سابق عهدها.

ورصدت عدسة موقع “ صدى البلد ” اليوم السبت، إقبال المواطنين علي كوبري القناطر بالقليوبية ليلا .

حيث شاهد كوبري القناطر اقبال كبير من المواطنين للاستمتاع بالجو هربا من ارتفاع درجات الحرارة .

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يذكر ان شكلت وزارة الآثار والسياحة لجنة لتحديد الأملاك الخاصة للآثار، ومجلس مدينة القناطر الخيرية، وإحدى الشركات بمحلج القطن بمدينة القناطر الخيرية، لرفع مساحة المناطق الأثرية للجنة العليا لحماية الآثار، لوضع طريقة للتطوير واستغلالها سياحياً،



وتستهدف خطة تطوير الأماكن الأثرية في القناطر الخيرية تقديم الخدمات السياحية من خلال دمج المناطق الأثرية بالقناطر الخيرية، مع مشروع تطوير الحدائق التراثية، التي تشمل تطوير 11 حديقة، بتكلفة 24 مليون جنيه، حيث تتم أعمال التطوير بواسطة التشغيل الذاتي لوزارة الري والموارد المائية.