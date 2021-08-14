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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

متنفس الغلابة.. زحام علي كوبري القناطر ليلا

صدى البلد

تحظى الأماكن الأثرية في مدينة القناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية، بعناية واهتمام كبيرين، ضمن مخطط تطوير المدينة السياحية لإعادتها إلى سابق عهدها.

 

ورصدت عدسة موقع “ صدى البلد ”  اليوم السبت، إقبال المواطنين علي كوبري  القناطر بالقليوبية ليلا .

 

حيث شاهد كوبري القناطر اقبال كبير من المواطنين للاستمتاع بالجو هربا من  ارتفاع درجات الحرارة .

 

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قطع المياه بمدينة القناطر الخيرية فى القليوبية لغسيل الشبكات

 .

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=351364976635305&id=100053232286266

يذكر ان شكلت وزارة الآثار والسياحة لجنة لتحديد الأملاك الخاصة للآثار، ومجلس مدينة القناطر الخيرية، وإحدى الشركات بمحلج القطن بمدينة القناطر الخيرية، لرفع مساحة المناطق الأثرية للجنة العليا لحماية الآثار، لوضع طريقة للتطوير واستغلالها سياحياً،  


وتستهدف خطة تطوير الأماكن الأثرية في القناطر الخيرية تقديم الخدمات السياحية من خلال دمج المناطق الأثرية بالقناطر الخيرية، مع مشروع تطوير الحدائق التراثية، التي تشمل تطوير 11 حديقة، بتكلفة 24 مليون جنيه، حيث تتم أعمال التطوير بواسطة التشغيل الذاتي لوزارة الري والموارد المائية.

كورنيش القناطر الخيرية كوبري القناطر تطوير القناطر الخيرية سكان القناطر الخيرية

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