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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حلا شيحة تتصدر مؤشرات البحث مرتين فى ساعات معدودة..تعرف على القصة كاملة

حلا شيحة
حلا شيحة

تصدرت الفنانة حلا شيحة مؤشر البحث جوجل بعد نفيها امتلاكها أي حسابات على السوشيال ميديا باستثناء حسابها الرسمي الوحيد على تطبيق الانستجرام.

كتبت حلا شيحة،: "بمناسبة الإشاعات اللي كل شوية بتنزل عني وربط صور قديمة.. حابة أوضح إني معنديش أي حساب رسمي على مواقع التواصل إلا حسابي ده على الانستجرام.. وبشكر فيسبوك على تعاونهم في إغلاق الحسابات المفبركة باسمي".

وتابعت قائلة: “أتمنى التطور والارتقاء ببلدنا العزيزة مِصر ونرتقي بأفكارنا وأخلاقنا بدلاً من الانشغال بالتفاهات ونشر الإشاعات.. راعوا ربنا فيما تنشروه و شكراً.. جمعة مباركة”.
 وكان اسم حلا شيحة تصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب تلك  الصورة لها انتشرت على موقع فيسبوك وتسببت في جدل كبير حولها  لتكون قد تصدرت مؤشر البحث قبل النفى وبعده 

وكان قد نشر حساب وهمي غير موثق باسم الفنانة حلا شيحة صورة لها من جلسة تصوير سابقة، ارتدت فيها ملابس عادية وليست لها علاقة بالحجاب  الذي عادت إليه مؤخرا فاعتقد البعض أنها غيرت موقفها مرة أخرى.

اعتاد حساب باسم حلا شيحة على موقع فيسبوك نقل منشوراتها من حسابها الموثق على تطبيق انستجرام، وطرحه باسمها على صفحتهم فاعتقد كثير من الجمهور والمتابعين أنه حسابها الرسمي.

وشارك هذا الحساب صورة للفنانة حلا شيحة مرتدية ملابس كاشفة في جلسة تصوير قديمة، الأمر الذي تسبب في انتقادها في التعليقات.

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