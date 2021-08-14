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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح فيلم 200 جنيه 25 أغسطس

غادة عادل
غادة عادل

قررت الشركة المنتجة لفيلم 200 جنيه طرحه فى دور العرض السينمائية يوم 25 أغسطس  بدلاً من يوم 18 من الشهر ذاته .

 

وكانت طرحت الشركة المنتجة لفيلم 200 جنيه البرومو الأول للعمل.

 

وظهر فى البرومو العديد من أبطال فيلم 200 جنيه على رأسهم هانى رمزى وأحمد السقا وأحمد رزق وخالد الصاوى ومى سليم، بالإضافة إلى الفنانة القديرة إسعاد يونس والتى ظهرت بدون مكياج وترتدى جلباب أسود، وليلي علوى التى ظهرت من خلال شخصية محجبة، وغادة عادل التي تجسيد دور راقصة.

 

فيلم 200 جنيه،إخراج محمد أمين، تأليف أحمد عبد الله، ومن المقرر طرحه الشهر الجارى.

 

تدور أحداث فيلم 200 جنيه، حول مجموعة من الشخصيات التى تنتقل بينهم عملة بفئة 200 جنيه، ونستعرض خلفياتهم الاجتماعية والإنسانية .

 

الفيلم يعتمد على البطولة الجماعية ويضم عددا كبيرا من الفنانين هم: هانى رمزى، ليلى علوى، آسر ياسين وأحمد داوود، والفنانة القديرة إسعاد يونس، وغادة عادل وأحمد رزق وعمرو عبد الجليل ومحمد فراج وخالد الصاوي أحمد رزق ومحمود حافظ وأحمد آدم.

200 جنيه هاني رمزي احمد ادم اسعاد يونس محمد أمين

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