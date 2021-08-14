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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القرش: القطاع الزراعى تجاوز الـ 15% من إجمالى الدخل القومى

القطاع الزراعى
القطاع الزراعى

قال الدكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة ، إن الوزارة تسعى بكل إمكانياتها من أجل تسهيل الخدمات المقدمة للفلاحين وصغار المزارعين من خلال ربطهم بالشركات دون حلقات وسيطة مما سيعود بالنفع على المزارعين وسيكون له أكبر عائد وزيادة فى الانتاجية ، كل هذا سيكون له جودة منتج ووفرة فى حجم المعروض .

وأضاف "القرش" خلال حوار لـ "صدى البلد" أن القطاع الزراعى تجاوز الـ 15% من إجمالى الدخل القومى ، و18% من إجمالى الصادرات المصرية ، مما يدل على أن هذا القطاع يسير فى خطى ثابتة وداعم لتحقيق طفرات إنتاجية تحقق النفع للدولة المصرية.

وأشار "متحدث وزارة الزراعة " إلى أن مشروع الدلتا الجديدة كبير جدًا تنفذه القيادة السياسية بخطى مدروسة وواعية، وتقوم وزارة الزراعة فيه بحصر وتصنيف التربة حتى نستطيع التفرقة بين الأراضى الزراعية وغيرها ، مضيفًا أن مساحتة الدلتا الجديدة تتجاوز الـ 2.2 مليون فدان ، موضحًا أن الحزء الزراعى فى هذه المنطقة ليس  يستخدم فى عملية التنمية الزراعية فقط ولكن فى التنمية الشاملة والمتكاملة .

وأضاف أنه ما لا يقل عن مليون فدان يتم زراعته  ، ومالايقل عن 1.2 مليون فدان من مشروع الدلتا الجديدة سيتم تخصيصها للتصنيع الزراعى مما يحقق نفع وعائد أكبر على الفلاح المصرى وبالتالى يساهم فى إحداث طفرة إنتاجية وتنموية .

وأكد الدكتور محمد القرش أن مشروع الدلتا الجديدة نتاج للتطورات التى تشهدها الدولة ، حيثُ قامت القيادة السياسية بتطوير شبكات النقل والطرق وبالتالى يتم استخدامه فى المشروع ، أيضًا الدولة ضحت استثمارات بالملايين من أجل إعادة تدوير المياه ، وهذا المشروع يقوم على إعادة تدوير المياه مما يدل على أن الدولة تتخذ عدة خطوات سريعة ف سبيل التنمية الشاملة لإحداث نقلة نوعية وبالتالى سيكون القطاع الزراعى أحد أهم الأطراف .      
 

الزراعة وزارة الزراعة للفلاحين القطاع الزراعى الصادرات المصرية الدلتا الجديدة

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