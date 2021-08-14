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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شاهد وحدات سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة

صدى البلد

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مجموعة من المشروعات السكنية بمدينة بدر، بحضور كلاً من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي و وزير الإسكان عاصم الجزار وعدد من الوزراء.

 

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن بداية افتتاحات العاصمة الإدارية الجديدة ستكون بسكن العاملين المنتقلين بإجمالي 9024 وحدة سكنية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها بتكلفة 1.6 مليار جنيه، وجارٍ العمل فى المرحلة الثانية بإجمالى 4704 وحدة سكنية، ومن المتوقع الانتهاء منها بنهاية العام الجارى.

وقال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، إنه تم تنفيذ 9024 شقة للعاملين بالعاصمة الإدارية والموظفين، والتكلفة الاستثمارية للمشروع بالكامل تقدر بحوالي 3.4 مليار جنيه تقريبا، موضحاً  أنه جارى توصيل الكهرباء والمياه والغاز الى مشروع سكن العاملين والموظفين بالعاصمة الإدارية .

وأضاف رئيس جهاز مدينة بدر، خلال تصريحات صحفية له، أنه منذ قرار انشاء مدينة بدر عام 1982 وحتى 2014 اى ما يقرب من 32 سنة كان كل ما تم انجازه فى المدينة لا يتخطى 14 ألف وحدة فقط، ما بين اسكان متوسط ومنخفض واقتصادى واسكان أهالى، بينما تم بناء أكثر من 70 ألف وحدة فى الفترة من 2014 وحتى 2021 أى منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

ولفت المهندس عمار مندور إلى أن الـ 70 ألف وحدة  سكنية منقسمة على عدة مشروعات من ضمنهم 9024 وحدة للعاملين بالعاصمة الإدارية، و1272 وحدة كمرحلة أولى، بخلاف الاسكان الاجتماعى الذى وصل عدده  لـ 55 ألف وحدة داخل مدينة بدر، بخلاف 1600 وحدة من سكن دار مصر، موضحاً أنه خلال السنوات السبعة الماضية  تم تدشين 5 أضعاف ما تم تدشينه وبناؤه خلال السنوات الثلاثين الماضية.

 

وأكد ان  بدر مدينة جاذبة لجميع الشرائح بالمجتمع  وبها مميزات كثيرة، خاصة وأن بها مدينة صناعية وجامعات وسكن اجتماعى ودار مصر والكثير من المميزات.

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