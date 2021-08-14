المرأة والصحة|احتياطات يجب اتخاذها للوقاية من كورونا.. طرق لإزالة السموم من الجسم وتطهير الكلى

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، ونعرض أبرزها فيما يلي…

عانت الفنانة مها أحمد قبل أيام من وجود «رمل على الكلى» وهو ما سبب لها آلاما في ظهرها، لتدخل على أثرها المستشفى، لتلقي العلاج وهو ما أدي لتحسن حالتها الصحية وخروجها من المستشفى على الفور.

يشير بحث جديد إلى أن واحدًا على الأقل من كل 10 مرضى في المستشفى مصاب بـ كورونا خلال الموجة الأولى أصيب بالفيروس أثناء تلقيه العلاج في جناح لمشكلة صحية أخرى.

أدت تدابير الوقاية السيئة والاختبارات المحدودة في بداية تفشي فيروس كورونا في المملكة المتحدة إلى تعرض الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفى للفيروس حيث انتشر بين الموظفين والمرضى، وفقا لما نشره موقع independent.

هناك العديد من الأدوية التي يحظر أخذها بعد تلقي لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، ومن بين هذه الأدوية بعض أنواع من أدوية الحساسية، وقد كشف ستيفن هان مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، عن كيفية معرفة أنواع أدوية الحساسية التي من المحظور تناولها بعد تلقي لقاح فايزر ضد فيروس كورونا المستجد.

مع زيادة أعداد الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد يخشي الكثير من الإصابة بالأخص مع التحذير من الموجة الرابعة التي من المتوقع تبدأ نهاية شهر أغسطس و تستمر حتى أكتوبر.

كشف الدكتور محمد إسماعيل، أستشاري الباطنة، عن بعض الإجراءت و الاحتياطات التي يجب مراعاتها قبل و أثناء الموجة الرابعة من فيروس كورونا.