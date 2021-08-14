أخبار التعليم.. ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2021 في هذا الموعد.. حتى لا تضر صحتك.. تعليمات لانتظار النتيجة

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

مش النهارده ولا بكره.. التعليم: ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2021 ابتداءً من الاثنين



نتيجة الثانوية العامة 2021 ، أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا مجال لـ اعلان نتيجة الثانوية العامة اليوم السبت ولا غدا الأحد .

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه على جميع الطلاب واولياء الامور انتظار نتيجة الثانوية العامة 2021 ابتداءا من الاثنين 16 اغسطس 2021 ، حيث أكد وزير التربية والتعليم أن نتيجة الثانوية العامة 2021 سيتم اعلانها في اي لحظة خلال الاثنين 16 اغسطس او الثلاثاء 17 اغسطس او الاربعاء 18 اغسطس.

التعليم: تيسيرات للطلاب والمراقبين في امتحانات الدور الثاني لـ الدبلومات الفنية 2021

انطلقت امتحانات الدور الثاني لـ الدبلومات الفنية 2021 اليوم، السبت، بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) على مستوى الجمهورية وذلك للعام الدراسي 2020 / 2021، حيث أدى (53018) طالبا وطالبة الامتحانات في (436) لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وذلك في عدد (8) مواد امتحانية.

٢٠٠٠ متدرب يجتازون دورة أساسيات التحول الرقمي بجامعة بنها

أعلنت جامعة بنها عن اجتياز ٢٠٠٠ متدرب دورة أساسيات التحول الرقمي والتى نظمتها الجامعة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة.

لطلاب الثانوية العامة.. كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات بنوعية عين شمس

قال الدكتور أسامة السيد عميد كلية تربية نوعية جامعة عين شمس إن الكلية تواصل استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين بالالتحاق بكلية التربية النوعية لتأدية اختبارات القدرات .

وأكد الدكتور اسامة في تصريحات لـ صدي البلد انه منذ بدء اليوم الأول لاختبارات القدرات تشهد الكلية كثافة طلابية، مشيرا إلى أن الكلية تلتزم بجميع الإجراءات الاحترازية بداية من قياس درجات الحرارة بحضور أطباء الكلية، كما يتم التأكد من ارتداء الطلاب للكمامات والتعقيم لليد وتسليم متعلقاتهم بأمانات الكلية وأخذ رقم لاستردادها قبل مغادرة الكلية .

تعرف على مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين إلى الوظائف الإشرافية بتعليم أسوان

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان، تحت إشراف الدكتور خالد قبيصي وكيل الوزارة، عن تحديد مواعيد المقابلات الشخصية المتقدمين "للتجديد" لشغل الوظائف الإشرافية للعام الدراسى 2021-2022 بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية، وعلى المتقدمين للتجديد مراعاة الحضور حسب المواعيد المحددة.

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. وزير التعليم: مافيهاش غلطة بسبب معايير الجودة

نتيجة الثانوية العامة 2021 ، تملأ أخبارها وسائل التواصل الاجتماعي ، وتحظى بمتابعة جميع طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، الذين ينتظرون بقلق شديد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 المصيرية بالنسبة للطلاب.

التعليم العالي تساهم في دعم وتطوير المعامل البحثية بجامعة سوهاج

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من د. هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، والقائم بأعمال مدير وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي، حول مشروع الاعتماد الدولي للمعامل بوحدة المشروعات باستلام مخرجات تأهيل مشروع معمل التبريد والتكييف وتطبيقات الطاقة الجديدة والمُتجددة بكلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعة سوهاج للاعتماد الدولي طبقًا للمواصفات الدولية (ISO17025/2017).

حتى لا تضر صحتك .. انتظر نتيجة الثانوية العامة 2021 بهذه التعليمات

نتيجة الثانوية العامة 2021 ، ينتظر طلاب الثانوية العامة نتائج الامتحانات ، في جو من القلق والتوتر ، وتأتي نتائج بعض الطلاب على غير ما يتمنون ولا تحقق حلمهم في الوصول إلى الكلية التي كانوا يتمنوا دخولها .

أكد الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أن القلق والتوتر الذي يصاحب طلاب الثانوية العامة أثناء انتظار النتيجة، وذلك لن يفيد مطلقا في أي شيء، ولن يكون عاملا لحصول الطالب على درجات أعلى، ولذلك فهذا القلق سوف يضر بصحتك فقط، ولن تجني منه أي نتيجة أخرى غير ذلك .

التعليم العالي: 125 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم السبت، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 125 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعى الجديد 2021– 2022.