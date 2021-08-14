عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2021 في هذا الموعد.. حتى لا تضر صحتك.. تعليمات لانتظار النتيجة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

مش النهارده ولا بكره.. التعليم: ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2021 ابتداءً من الاثنين
 

نتيجة الثانوية العامة 2021 ، أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا مجال لـ اعلان نتيجة الثانوية العامة  اليوم السبت ولا غدا الأحد .

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه على جميع الطلاب واولياء الامور انتظار نتيجة الثانوية العامة 2021 ابتداءا من الاثنين 16 اغسطس 2021 ، حيث أكد وزير التربية والتعليم أن نتيجة الثانوية العامة 2021 سيتم اعلانها في اي لحظة خلال الاثنين 16 اغسطس او الثلاثاء 17 اغسطس او الاربعاء 18 اغسطس.

 

التعليم: تيسيرات للطلاب والمراقبين في امتحانات الدور الثاني لـ الدبلومات الفنية 2021

انطلقت امتحانات الدور الثاني لـ الدبلومات الفنية 2021 اليوم، السبت، بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) على مستوى الجمهورية وذلك للعام الدراسي 2020 / 2021، حيث أدى (53018) طالبا وطالبة الامتحانات في (436) لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وذلك في عدد (8) مواد امتحانية.

 

٢٠٠٠ متدرب يجتازون دورة أساسيات التحول الرقمي بجامعة بنها

أعلنت جامعة بنها عن اجتياز ٢٠٠٠ متدرب دورة أساسيات التحول الرقمي والتى نظمتها الجامعة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة.

 

لطلاب الثانوية العامة.. كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات بنوعية عين شمس

قال الدكتور أسامة السيد عميد كلية تربية نوعية جامعة عين شمس إن الكلية تواصل استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين بالالتحاق بكلية التربية النوعية لتأدية اختبارات القدرات .

 

وأكد الدكتور اسامة في تصريحات لـ صدي البلد انه منذ بدء اليوم الأول لاختبارات القدرات تشهد الكلية كثافة طلابية، مشيرا إلى أن الكلية تلتزم بجميع الإجراءات الاحترازية بداية من قياس درجات الحرارة بحضور أطباء الكلية، كما يتم التأكد من ارتداء الطلاب للكمامات والتعقيم لليد وتسليم متعلقاتهم بأمانات الكلية وأخذ رقم لاستردادها قبل مغادرة الكلية .

 

تعرف على مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين إلى الوظائف الإشرافية بتعليم أسوان

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان، تحت إشراف الدكتور خالد قبيصي وكيل الوزارة، عن تحديد مواعيد المقابلات الشخصية المتقدمين "للتجديد" لشغل الوظائف الإشرافية للعام الدراسى 2021-2022 بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية، وعلى المتقدمين للتجديد مراعاة الحضور حسب المواعيد المحددة.

 

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. وزير التعليم: مافيهاش غلطة بسبب معايير الجودة

نتيجة الثانوية العامة 2021 ، تملأ أخبارها وسائل التواصل الاجتماعي ، وتحظى بمتابعة جميع طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، الذين ينتظرون بقلق شديد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 المصيرية بالنسبة للطلاب.

 

التعليم العالي تساهم في دعم وتطوير المعامل البحثية بجامعة سوهاج

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من د. هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، والقائم بأعمال مدير وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي، حول مشروع الاعتماد الدولي للمعامل بوحدة المشروعات باستلام مخرجات تأهيل مشروع معمل التبريد والتكييف وتطبيقات الطاقة الجديدة والمُتجددة بكلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعة سوهاج للاعتماد الدولي طبقًا للمواصفات الدولية (ISO17025/2017).

 

 

حتى لا تضر صحتك .. انتظر نتيجة الثانوية العامة 2021 بهذه التعليمات

نتيجة الثانوية العامة 2021 ، ينتظر طلاب الثانوية العامة نتائج الامتحانات ،  في جو من القلق والتوتر ، وتأتي نتائج بعض الطلاب على غير ما يتمنون ولا تحقق حلمهم في الوصول إلى الكلية التي كانوا يتمنوا دخولها .

أكد الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أن  القلق والتوتر الذي يصاحب طلاب الثانوية العامة أثناء انتظار النتيجة، وذلك لن يفيد مطلقا في أي شيء، ولن يكون عاملا لحصول الطالب على درجات أعلى، ولذلك فهذا القلق سوف يضر بصحتك فقط، ولن تجني منه أي نتيجة أخرى غير ذلك .

 

التعليم العالي: 125 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

أعلن  السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم السبت، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 125 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني  www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعى الجديد 2021– 2022.

نتيجة الثانوية العامة 2021 وزارة التربية والتعليم الدبلومات الفنية 2021 التحول الرقمي اختبارات القدرات الوظائف الإشرافية وزير التعليم المعامل البحثية بجامعة سوهاج

ترشيحاتنا

بدرجة وزير.. قرار جمهوري بتجديد تعيين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

خبير لوائح يكشف وقائع الخلل في اللجنة الاولمبية.. فيديو

خلافات زوجية.. حلاق يلقى زوجته من الطابق الثاني بالدقهلية

تطورات الحالة الصحية لـ الكاتب عاطف بشاي بعد إصابته بجلطة في القلب

نيسان تطلق عرض بداية العام الدراسي الجديد في السعودية

سيدات الميني فوتبول يهزمن الهند 9-0 ويتأهلن لـ قبل نهائي كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 عمال يعتدون جنسيا على شاب من ذوي القدرات الخاصة في العجوزة

البحوث الفلكية تعلن مواعيد بدء فصل الشتاء فلكيا

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أغسطس |تفاصيل

بعد أيام من زفافها.. إصابة ياسمين الخطيب بفيروس كورونا

بعد تداول فيديو.. حقيقة حمل حفيد عمر الشريف| صور

بعد تصريحات السيسي.. عقوبة التلاعب في شقق الإسكان الاجتماعي تصل للحبس

اشتعال النيران بسيارة نقل محملة بالدقيق أعلى الطريق الإقليمي بالجيزة

لمدة 15 ساعة.. قطع الكهرباء عن 9 مناطق بالقليوبية اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

لمظهر ناعم كالحرير.. شاهد الطريقة الصحيحة لغسل الشعر|فيديو

أثناء تصوير العروسين.. سقوط مصور زفاف في حمام السباحة|فيديو

الأغرب.. رجل يعض ثعبانًا سامًا حتى الموت انتقاما منه

فيديو

ما علاقة سد النهضة؟.. زواحف خطيرة وحشرات تغزو السودان

سعرها 3000 جنيه .. لامبورجيني أغلى دجاجة تصل مصر

ده قراري.. تطورات جديدة في واقعة اعتداء محمد سامى على إيمي سالم

نجم تشيلسي أهداه مصحفا.. هل اعتنق هازارد الإسلام؟ فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

إسلام عوض يكتب: قصة طالبان والدور المرسوم

محمد النجار يكتب: صوم عاشوراء عندنا وعندهم

د. رامي عادل يكتب: الرئيس السيسي.. قائد وقدوة لشباب العالم

بيري محمد تكتب: طفرة انجازات مصر بطوكيو 2020

داليا السواح تكتب: مصطفي قنديل.. قصة نجاح مصرية بملامح عربية

د. سوسن شبيب تكتب: «حياة كريمة».. حكاية على نهج عمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ