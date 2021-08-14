مش النهارده ولا بكره.. التعليم: ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2021 ابتداءً من الاثنين

نتيجة الثانوية العامة 2021 ، أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا مجال لـ اعلان نتيجة الثانوية العامة اليوم السبت ولا غدا الأحد .

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه على جميع الطلاب واولياء الامور انتظار نتيجة الثانوية العامة 2021 ابتداءا من الاثنين 16 اغسطس 2021 ، حيث أكد وزير التربية والتعليم أن نتيجة الثانوية العامة 2021 سيتم اعلانها في اي لحظة خلال الاثنين 16 اغسطس او الثلاثاء 17 اغسطس او الاربعاء 18 اغسطس.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : نعمل حالياً على تطبيق معايير الجودة على كل البيانات الالكترونية الخاصة بـ نتيجة الثانوية العامة 2021 ، لضمان عدم وجود أى خطأ من أى نوع.

وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن كل ما يتم تداوله بشأن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2021، غير صحيح وتأليف كامل لا أساس له" ، سواء كان على السوشيال ميديا أو على صفحات بعض الجرائد المعروفة.

نتيجة الثانوية العامة 2021

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 هذا العام "إلكتروني" ، ويتم في مكان مركزي ، حيث لا يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 في كنترولات" مثل الأعوام الماضية ، وبالتالي لا يستطيع أحد الوصول للنتائج حتى الوزير شخصيا.

وبالتزامن مع استعدادات إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 ، حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على حسم الجدل ونفي شائعات نتيجة الثانوية العامة 2021 ، لوقف حالة التوتر والبلبلة التي تنتشر بين الحين والآخر على السوشيال ميديا.

شائعة "العتبة الآمنة" لرفع نتيجة الثانوية العامة 2021

قال وزير التربية والتعليم أن كل ما يقال عن تطبيق ما يسمى بـ العتبة الآمنة ودرجات الرأفة لتحسين نتيجة الثانوية العامة 2021 قبل إعلانها للرأي العام ، هي أخبار لا أساس لها من الصحة ، ولا نعلم من يروجها.

وأضاف وزير التربية والتعليم : الأعجب أنه لا يوجد شيء اسمه "العتبة الآمنة" أصلا ، فهي من خيال مؤلف هذه النظرية.

نتيجة الثانوية العامة 2021

شائعة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2021 لبعض الطلاب من الكنترولات

أكد وزير التربية والتعليم ، أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 يتم "إلكترونيا" ، في مكان مركزي "ولا يوجد تصحيح في كنترولات" مثل الأعوام الماضية.

وأوضح وزير التربية والتعليم : بالتالي نؤكد للجميع أنه لا يستطيع أحدًا الوصول لـ نتيجة الثانوية العامة 2021 الخاصة بأي طالب في مصر ولا حتى الوزير شخصيا.

حقيقة المؤشرات المتداولة لـ نتيجة الثانوية العامة 2021 وتنسيق الجامعات 2021

قال وزير التربية والتعليم أن التغيير الجذري في نوعية وشكل اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021 ، وكذلك طرق التصحيح ، يتنافى مع الأفكار القديمة والتكهنات المبنية على ما حدث الأعوام الماضية ، وبالتالي كل ما يقال عن نتيجة الثانوية العامة 2021 و تنسيق الجامعات 2021 من خيال كاتبه فقط.

شائعة منح 10% درجات رأفة لجميع الطلاب قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021

شدد وزير التربية والتعليم على أنه لا يتم استخدام المنطق القديم لدرجات الرأفة في تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 .

وقال وزير التعليم : لم نضيف 10 % رأفة لجميع الطلاب في نتيجة الثانوية العامة 2021 كما يردد البعض ، ولكن هناك أساليب علمية حديثة لضبط مستويات الصعوبة تتم الآن .

شائعة الانتهاء من تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2021

قال وزير التربية والتعليم أنه ما تزال نتيجة الثانوية العامة 2021 في نطاق الإعداد ، حيث يتم تطبيق معايير الجودة على كل البيانات الالكترونية لضمان عدم وجود أى خطأ من أى نوع.

وأضاف : نحن نستخرج المؤشرات العامة ونعد قاعدة البيانات للإعلان عنها خلال أيام ولكنها ليست جاهزة حتى الآن.

واستكمل تصريحاته قائلا : لمن يطلب منا نتيجة الثانوية العامة 2021 قبل الموعد، نحن ليس لدينا القدرة على ذلك لأن النتيجة لم تكتمل بعد.

شائعة التراجع عن عقوبة الطلاب الغشاشين المضبوطين في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021

قال وزير التربية والتعليم : نحن نطبق حاليا العقوبات على الطلاب الغشاشين ، وسنحجب نتائجهم .

وأضاف وزير التعليم : تقرر حجب نتيجة الثانوية العامة 2021 لعدد 360 طالبا وطالبة بالثانوية العامة ، أثبتت تحقيقات الشئون القانونية، أنهم ارتكبوا وقائع غش وتصوير ونشر لأجزاء من أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021 على مواقع التواصل، واستقبال إجابات بأجهزة اتصالات، مع رسوبهم في الدور الأول وحرمانهم من الدور الثاني

وأخيرا عبر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن استياءه الشديد من كل هذا الكم من الشائعات ، حيث قال: للأسف تكثر في هذا التوقيت الاجتهادات والشائعات والتقولات وإدعاء معرفة الأمور ولذلك اسعى دائما للتوضيح حتى لا ننزلق في فخ الشائعات السابقة واللاحقة.

وعلى جانب آخر .. يستعد موقع صدى البلد الاخباري لـ اتاحة خدمة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس في جميع المحافظات خلال أيام .

وفي هذا التقرير ننشر كل ما تريد معرفته عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس على موقع صدى البلد بمجرد اعتمادها من وزير التعليم

حيث يمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل بياناتهم على موقع صدى البلد للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 فور إعلانها ، وذلك عبر الخطوات التالية :