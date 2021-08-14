عبد الله جمعة: ربنا هو السند الوحيد لكل فترة صعبة بمر بيها

نشر عبد الله جمعة، لاعب الزمالك، الغائب عن معسكر الفريق استعدادا لمبارة الإسماعيلي مقطع فيديو له عبر حسابه على موقع تبادل الصور "انستجرام".



و ظهر عبدلله جمعة وهو يؤدي تدريبات داخل حديقه منزله وكتب: "ربنا عز وجل السند الوحيد لكل فترة صعبة بمر بيها☝".



وكانت آخر مشاركات عبد الله جمعة مع الزمالك أمام المقاولون العرب يوم 29 أبريل الماضي لكنه خرج في الدقيقة 85 بعد معاناته من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة ليغيب منذ ذلك الوقت عن التدريبات والمباريات.



ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي اليوم السبت على استاد الإسماعيلية في تمام الساعة السابعة مساءً ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.